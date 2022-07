Nye Troms

Sørfjordsnipa søker nye eiere:

– Det har vært mye arbeid, men steike artig

SLUTT FOR SNIPA: Ranveig Bergum foran kafeen som både hun og makker Lena Hundal nå forlater. Arkivfoto: Marius Mikalsen

Etter to somre er det nå stopp for kafeen i båthavna i Aursfjorden. Hvis du ikke vet om noen som vil ta over, da.