Pasientreiser:

– Det er leit å høre om uheldige opplevelser

OPPLEVDE KANSELLERING: Helge Utby bor på gården Utby i Målselv. Hadde det ikke vært for sønnen som bor på samme gård, hadde han gått glipp av en viktig legetime i forrige uke da den offentlige helsetransporten ble kansellert. Foto: Kari Anne Skoglund

Det sier avdelingslederen for Pasientreiser ved UNN. Hun forklarer at de har som mål å gjøre ventetida for pasientene så korte som mulig.