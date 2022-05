Foreslår å legge ned én klasse innen helsefag i Nordkjosbotn:

MÅ FÅ BEHOLDE KLASSENE: Sammen med resten av elevene på Helse- og oppvekstfag ved Nordkjosbotn videregående skole mener Hedda Brox det er av stor betydning at dagens to vg-klasser videreføres. To klasser som det i dag rekrutteres elever til år to på Helsearbeiderfag ved samme skole.