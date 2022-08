Nye Troms

Fossmodagen:

Der to eller flere er samlet er det trivelig å være

VELLYKKET: Søndagens arrangement på Fossmotunet ble igjen svært vellykket med over 100 besøkende som deriblant kunne ta bysten av Aase Nordmo Løvberg i nærmere øyesyn. Foto: Leif Arne Stensland

At det ble tomt for mat er beste bevis på at det var mye folk på årets fossmodag. På nytt et vellykket arrangement som startet med gudstjeneste på låven.