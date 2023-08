Den yngste ordførerkandidaten i Bardu får gode tall i partiets comeback

SV ser ut til å kunne ta minst en plass i det nye kommunestyret i Bardu. Det gleder den ferske politikeren og ordførerkandidaten i partiet.

Publisert: 22.08.2023 kl 10:50

Da Nye Troms intervjuet førstekandidaten, Ellen Poppe Skipenes, i forbindelse med vår serie om førstekandidatene, uttalte hun at det å komme i kommunestyret er et mål for partiet.

Ifølge den ferske meningsmålingen til Nye Troms, gjort av In Fact, ligger partiet an til å få minst en representant. En oppslutning på 7,2 prosent er et sterkt comeback for partiet som har vært fraværende ved de siste valgene i Bardu.

– Det er en veldig god start, da har vi én kandidat og lukter på to. Alt over én er en bonus så det må jeg si meg fornøyd med, sier Skipenes med et smil.

Retur

Med en slik oppslutning er det ikke langt unna at partiet, med eventuelle slengere og personstemmer, kan lukte på å få to representanter i kommunestyret. Det lukter i alle fall at partiet kan få en retur til kommunestyret. Skipenes forteller hva som er viktig for SV å bidra med.

– Vi vil alltid tale for de som har og får minst, og alltid tale for de som opplever urettferdighet. Vi vil inkludere, fordele, forsvare, forbedre og trygge for alle i kommunen, uttaler hun.

BESØKET: 14 personer tok seg turen for å få med seg ordførerdebatten i Bardu. Noen av de rettet også spørsmål til politikerne underveis i debatten. Foto: Øyvind Ludvigsen

Samtidig er ikke oppslutningen helt sjokkerende heller. Ved stortingsvalget for to år siden fikk partiet en oppslutning på 4,8 prosent. Selv med det resultatet skal det mye til for at SV ikke skal være tilbake i det gode selskap i Bardu-politikken.

Da partiet mistet plassen i kommunestyret i 2011, var oppslutningen på 2,5 prosent.

SP størst

Blir Nye Troms-målingen resultatet på selve valgdagen, går det mot spennende dager med tanke på hvilken retning politikken i Bardu vil ta. Senterpartiet ser ut til å få den største gruppa i kommunestyret med åtte representanter.

Dermed mister de det reine flertallet partiet har i dag. De ligger an til å miste fire representanter. Arbeiderpartiet og Høyre ser ut til å ende med fem representanter hver, mens SV vil få sin ene.

Dermed blir det spennende med tanke på hvilke partier som søker sammen under forhandlingene.