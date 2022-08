Nye Troms

Erik er klar for Toppidrettsveka:

– Den er et godt avbrudd i treningshverdagen

TRENING: Erik Valnes på ei treningsøkt med sprintlaget til herrene på Birkebeineren Skistadion på Lillehammer i fjor sommer. Foto: Geir Olsen / NTB

Toppidrettsveka har i år fire konkurranser for landets beste langrennsutøvere. Den kommer som et kjærkomment avbrudd i treningshverdagen for Erik Valnes og de andre landslagsløperne.