Fra Texas til Bardufoss:

På grunn av Espens forsvarsjobb har både han og familien hatt glede av å reise mye og bo flere plasser. Da valget skulle tas etter seks år i USA, forelsket familien seg i Bardufoss.

AS Nye Troms

Publisert: 22.08.2023 kl 11:45

– Vi hadde bodd på Ørlandet før og ville prøve et annet sted å bo. Når jeg flyr er det begrenset hvor jeg kan få jobb der jeg fortsatt kan fly, med mindre jeg vil pendle. Hvis Ørlandet er ute av bildet, så har du Luftforsvaret på Rygge og så videre.

Slik innleder Espen Vik Rian sin fortelling om hvordan det hadde seg at både han, kona og barna havna på Bardufoss etter seks år i varme Texas i USA.

Da familien først skulle flytte så var det flere viktige faktorer som skulle oppfylles for at det skulle være aktuelt å flytte. Den ene faktoren var jobb, og den andre var å ha et sted å bo. Og naturligvis måtte familien gjøre noe research.

Fant veien til bolyst

De googlet, og de kom fram til Målselv kommunes bolyst-satsing.

– Den var ganske fersk da vi så på dette. Vi sendte en e-post da vi bodde i USA. Vi fikk et kjempegodt og utfyllende svar om hva kommunen hadde å tilby. Det var den researchen vi gjorde, og så bestemte vi oss å ta en tur oppover i fjor april. Da kontaktet vi bolyst på nytt, som ordnet et møte med oss. Da var det Ragnhild Furebotten og Henrik Stangnes vi møtte, sier Vik Rian.

Turer ble også lagt innom barnehagen, grunnskolen og videregående skole. Der ble de møtte av åpne armer og imøtekommenhet. De føltes seg rett og slett gode ivaretatt. Det samme følte de angående bolyst-gjengen de hadde møtt. Der fikk de informasjonen de trengte.

– Alle vi møtte tok imot oss med åpne armer og var imøtekommende. Jeg føler vi fikk masse ut av det besøket vi hadde dit, men spesielt med bolyst som viste fram alt ekstra. Bardufoss har nok ikke alt, men det har det meste man trenger i en hverdag. Dette ligger midt mellom alt, men man har alt det man trenger i det daglige lokalt, sier Vik Rian.

Mulighetslandet

Særlig friluftsmulighetene, fritidsaktivitetene, naturen, jakt- og fiskemulighetene og alle tingene som familien har som hobbyer følte Therese Vik Rian at de kunne dyrke i Målselv. Samtidig var nærheten til jobb, skole og barnehage en utløsende faktor for at det var Bardufoss gjengen skulle velge.

– Det er ikke alle steder hvor det er like enkelt. Det utgjør mye i en travel hverdag med tre unger når alt er så nært, så om man sparer seg en halvtime til times tid etter jobb, så har det mye å si for ettermiddagen og tida vi får med ungene, sier Therese Vik Rian.

Hun er ærlig om at hun først kanskje var noe skeptisk til å flytte til Bardufoss, men hun skulle snart bli overbevist om at Bardufoss var det rette stedet for familien å flytte.

– Da jeg så hvor mye det er som finnes her så ble jeg mer overbevist. Jeg er glad i hester, og det senteret som er på Olsborg er veldig bra. Vi synes også at Polarbadet er helt fantastisk, og håper det åpner igjen fort. Det er et mye større og bedre anlegg enn det man gjerne forventer på en så liten plass. Det er variert her, sier hun.

Vinteren venter

De har allerede rukket å bo på Bardufoss i en drøy måned. Sommeren har de blitt godt vant med, men det er fortsatt noe de enda ser på med skrekkblandet fryd.

Altså vinteren.

– De siste seks årene har vi bodd i Texas, og der er det nesten ikke snø. Vi kommer også fra trøndelagskysten, så vi er ikke vant til noen Bardufoss-vinter. Det er noe av det vi er spent på. Det blir nok litt annerledes med snøen, mangel på dagslys og de vante tingene der. Kanskje vi må ta oss en liten vinterferie nå og da i løpet av vinteren. Ellers tror jeg det bare handler om å bruke naturen selv om det er mørkt, sier Therese Vik Rian.

Midt i hjertet

Både hun og Espen er klare på at det aller meste er veldig bra på Bardufoss, men de skulle likevel ønske at flybillettene kanskje var noe billigere.

– Jeg synes vi er kjempeheldig som har flyplass her, men vi opplever at det er litt dyrt. Vi er en familie på fem, og skal man ta en langhelg i Oslo så kan det fort koste oppi 20.000 kroner. I september skal jeg bort en tur, og da flyr jeg til og fra Evenes i stedet, sier Therese Vik Rian.

Fra Texas, til Bardufoss. Slik ble det altså for familien Vik Rian – bestående av Espen, Therese, Marius, Håkon og Ella.

Og der både håper og tror de at de vil trives – midt i hjertet av Troms.