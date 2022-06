Nye Troms

Travel sommer for Roger – men håper likevel bystatus fører til flere oppdrag

NOK Å GJØRE: Roger Hagensen og hans firma har såpass mye å gjøre i tiden framover at de ikke har en eneste åpning i kalenderen før september. Her er Hagensen avbildet foran Nye Troms' sine lokaler, som han og hans ansatte har lagt nytt tak på. Foto: Torbjørn Kosmo

Det blir travle sommer-måneder for Byggmester Roger Hagensen i Målselv. Firmaet har så stor økning i etterspørselen etter byggetjenester at de knapt nok har et minutt ledig før i september.