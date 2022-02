Nye Troms

Bygger likevel ny bru over Skutvikelva

NY BRU: Veiansvarlig i Balsfjord kommune, Ingvar Stenvoll (t.h.) sammen med Balsfjordrådmann Øyvind Korsberg så for seg at bygging av ny Skutvikelv bru starter så snart det lar seg gjennomføre.

Rådmannen innstilte på at Skutvikelv bru skulle rives og at området rundt skulle sikres med veisperringer. Det ville ikke et enstemmig formannskap være med på. Nå blir det ny bru over elva.