Nye Troms

«Bry dæ» er tilbake for fullt – i år under åpen himmel

KREATIVE UNGDOMMER: Under fjorårets digitale Bry Dæ-forestilling var rundt 30 ungdommer involvert. Målet er at minst ti flere finner veien til Storsteinnes skole og oppstart av forberedelsene nå på lørdag. Arkivfoto: Leif A. Stensland

Mens korona satte en stopper for forestillinga for to år siden, ble det en digital variant i fjor. I år kan de unge endelig boltre seg på scenen igjen – og det forhåpentligvis utendørs.