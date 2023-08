Bruk øynene og ørene og stopp opp

Ungene fikk både øve på å gå over gangfelt og fikk selv sitte bak rattet på lastebilen. Viktig lærdom for 2. og 3. klassingene på Storsteinnes skole som fredag fikk en helt spesiell undervisningstime i trafikksikkerhet.

Publisert: 28.08.2023 kl 15:15

TRAFIKKSIKKERHET: Regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Odd-Hugo Pedersen, tok seg en runde rundt lastebilen for å vise ungene at de ikke kan se han på hele denne runden fra sjåførsetet. – Målet med denne kampanjen er å lære barna mer om hvordan de skal forholde seg til store lastebiler i trafikken, sier Odd-Hugo Pedersen.

BLINDSONER: Elevene fikk selv oppleve at til tross for flere speil å kunne se i er det flere blindsoner fra førersetet i en lastebil.

Disse fikk nemlig ta del i trafikksikkerhetskampanjen «Venner på veien». Kampanjen som er et initiativ fra Norges Lastebileier-Forbund og samarbeidspartnere som ønsker å yte en aktiv innsats for å gjøre barn sikrere i trafikken ble til en helt spesiell dag for elevene der trafikksikkerhet stod i fokus.

Møte med lastebil

– Målet er å lære barna mer om hvordan de skal forholde seg til store lastebiler i trafikken, sier Odd-Hugo Pedersen.

Som regionsjef i Norges Lastebileierforbund kunne han fortelle at foregikk over to deler.

– I klasserommet fikk barna en kort innføring i om hvorfor lastebilene er nødvendige for at et moderne samfunn skal fungere. Her fikk ungene også en gjennomgang av hvordan en lastebil fungerer. Hvor speilene sitter, hvorfor den gir lyd fra seg når den rygger og hvordan de kan se at en lastebil skal svinge, sier Pedersen.

Mange faremomenter

Som trafikkinstruktør gikk han også igjennom de faremomentene som barna må være oppmerksom på som fotgjengere og syklister. Deretter gikk turen ut der en ekte lastebil stod plassert i en trafikksituasjon som erfaringsmessig kan skape farlige situasjoner eller uhell.

– Ute fikk de komme tett innpå en lastebil og de fikk også selv komme opp i førerhuset. Fra førersetet fikk ungene selv oppleve at det er blindsoner rundt lastebilen som sjåførene ikke ser gjennom speil eller vinduer i forskjellige situasjoner, som eksempelvis i en sving, sier Pedersen.

Må være oppmerksomme

Han mener at når ungene selv fikk sitte bak rattet blir de mer klar over hva som er «farlige» steder i slike situasjoner. Det er elevene helt enig i.

– Når jeg selv satt bak rattet var det flere ganger jeg ikke fikk øye på han mannen, verken gjennom vinduet eller ved å se i speilene. Da var han i det som heter blindsonen, og det skjedde flere ganger, sier en av guttene.

– Vi må være oppmerksomme. Når vi skal gå over veien må vi stå utafor gangfelt og vinke til sjåføren. Og vi må ikke gå over veien før sjåføren vinker tilbake, slik at vi er sikre på at vi er blitt sett, forteller en annen elev.

Utvilsomt var det engasjerte elever som fikk være med på fredagens leksjon om trafikksikkerhet.

– Og de var oppmerksomme. Jeg håper foreldre og andre trafikanter er like oppmerksomme i trafikken, sier Margrethe Biribakken Strand.

Trafikksikkerhet

Som lærer for tredjeklassingene er hun glad for at lastebilforbundet ser muligheten for å komme ut til skolene med en slik kampanje.

– Dette er et kjempefint tiltak og det er viktig at elevene får gjøre egne erfaringer. Spesielt dette med at de selv fikk sitte bak rattet på lastebilen og oppleve at det ikke er så lett og se alt rundt selve kjøretøyet på grunn av blindsoner, sier hun.

Om besøket som lastebilforbundet håper å få gjennomført på så mange skoler som mulig ser hun gjerne at skolen blir besøkt flere ganger.

– Vi har mye fokus på det som har med trafikksikkerhet å gjøre gjennom hele året. Vi er mye på tur ute og repeterer i så måte dette med trafikksikkerhet jevnlig, men vi håper at slike besøk kan videreføres til årlige besøk på skolen, avslutter Biribakken Strand.

#Huskeregler i trafikken:

· BRUK ØYNENE!

Se deg alltid godt for når du er ute i trafikken.

· BRUK ØRENE!

Det er ikke alltid du kan se biler som kommer.

Hør også etter om det kommer en bil du ikke ser bak et hus, rundt en sving eller over en bakketopp.

· STOPP OPP!

Stopp alltid opp før du går over en vei.

Se til begge sider, hør og sjekk at det er klart

· BRUK REFLEKSVEST!

Refleksvesten gjør at du syns godt i dagslys og refleksen vil lyse i mørket når det kommer biler. Når du blir sett, er du tryggere.