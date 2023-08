Brann på Storsteinnes

Uthus brant ned på Storsteinnes lørdag formiddag.

Publisert: 26.08.2023 kl 09:27

Lørdag morgen meldte Troms politidistrikt om brann i en bygning på Storsteinnes i Balsfjord. På Politiets Twitter-profil meldte de like før klokka ni om at det var fare for spredning av brannen og at nødetatene var på vei til stedet.

Få minutter seinere var det klart at den aktuelle bygningen var et uthus, og at uthuset brant helt ned. Politiet melder om at de vil starte etterforskning for å finne årsaken til brannen.