Nye Troms

Signerte ytringer kan sendes på e-post til redaksjon@nye-troms.no

Bostedsregistrering av forsvarspersonell

OM BOSTEDSREGISTRERING: Roar Sollied i Målselv Venstre skriver om bostedsregistrering for forsvarspersonell. FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN / TROMS FYLKESKOMMUNE Foto: Privat

Siden det er avgjørende for relativt små kommuner å kunne gi et tilstrekkelig tjenestetilbud til dem som bor i kommunen, inkludert forsvarspersonell, må grunnlaget for inntektsoverføring være reelt.