(5. div.: Mellembygd–Storsteinnes 5–1) I den første kampen på Jensberg-gresset viste Mellembygd-guttene hvor skapet skal plasseres. For Storsteinnes ble det en litt pinlig affære.

Publisert: 14.08.2023 kl 21:00

Gjestene fra Balsfjord kom til kampen lørdag med en fersk seier mot Fløya 2 som ballast, men på Jensbergs grønne gress klarte aldri gutta i gult og grønt å komme til sin rett. Sikkert mye på grunn av et ukjent underlag, men neppe bare det.

Mellembygd tok kommandoen fra start av, og ledermålet skåret de etter bare få minutters spill. En dødball ble dårlig klarert, og på 16 meteren banket Erlend Fossbakk Lian inn ledermålet.

FØRSTE MÅLET: Her skyter Erlend Fossbakk Lian Mellembygd i ledelsen, uten at Krister Skogli makter å blokkere skuddet. Foto: Ivar Løvland

– Det var viktig å få det første målet tidlig, sier midtbanespilleren som kom fra BOIF tidligere i sommer.

Ikke bra

Mellembygd fortsatte med initiativet første kvarteret, før gjestene kom litt mer med mot slutten av omgangen. De helt store mulighetene klarte ikke gjestene å skape foran en god Mathias Nymo, som for anledninga hadde trukket på seg keeperhanskene.

– Vi har et par gode perioder i første omgang etter den dårlige starten, men er uheldige med baklengsmål tidlig i begge omgangene. At de kommer på dødballer – der vi bruker være gode – er heller ikke bra, sier Storsteinnes sin midtstopper Espen Føre Hansen.

TOK TAK: Simen Solberg Nordgård tok godt tak i Espen Langnes, men Storsteinnes klarte aldri å stoppe Mellembygd i lørdagens oppgjør. Foto: Ivar Løvland

For andre omgang var bare noen få minutter gammel da hjemmelaget satte sin andre skåring. Sigurd Alterskjær Eriksen kom inn i pausen, og på hans hjørnespark var det Adrian Nymo Melseth som kunne bredside ballen i nettmaskene ved bakre stolpe.

Tilbake med to mål

Sigurd Alterskjær Eriksen var usikker til kampen etter en ankelskade, men var lysten til å bidra i lokaloppgjøret. Etter den målgivende gjorde han det til gangs da han først var våken på en retur fra målvakt Joachim Bråthen og gjorde 3–0, før han fikk straffe da samme Bråthen ble for sein i forsøket på å avverge ei avslutning fra spissen. Da keeperen tok mannen i stedet for ballen fikk hjemmelaget straffe, og den plasserte toppskåreren rolig ned i hjørnet.

– Godt å skåre, men jeg trenger gode lagkamerater for å kunne gjøre det. Når man tar straffer blir det fort noen mål, konstaterer Alterskjær Eriksen.

Presset høyt

Storsteinnes fikk ei redusering på et vakkert treff fra Johan Bergli Moen, men at dette var Mellembygds kamp fra start til slutt fastslo Adrian Nymo Melseth da også han ble tomålsskårer rett før slutt.

– Vi var veldig klar for denne kampen etter et par uker med god trening. Vi så de sleit tidlig med touchen på gresset, så da var det bare å stå høyt og ha mye energi i presset vårt, sier Nymo Melseth.

Toppskårer

Sigurd Alterskjær Eriksen hadde ei trening bak seg etter bristen han pådro seg i ankelen rett før fotballferien. Han synes Storsteinnes var svakere enn ventet:

– Vi drar selvsagt fordel av å spille på gress, men jeg hadde likevel forventet mer fra Storsteinnes. Det er bare vi og L/K som har gressbane, og den fordelen må vi benytte oss av når vi nå har mange hjemmekamper her, sier Alterskjær Eriksen.

Han har nå 13 fulltreffere i årets 5. divisjon. Det er likt med Kristoffer Hansen Holst fra L/K på toppen av lista over mestskårende i divisjonen.

Begredelig

For Storsteinnes må kampen på Jensberg lørdag glemmes fortest mulig, for det var ikke mye gjestene hadde å pakke inn i bomull for å ta godt vare på til neste kamp:

– Det var ganske så begredelig av oss. Samtidig er det ikke et ufortjent resultat. Vi skal ikke skylde på banen, men vi kommer oss aldri helt i gang, sier Espen Føre Hansen.

STIL-stopperen er klar på at de ikke klarte fremstå slik som de ønsker, og at de ikke klarte å få spillet sitt til å fungere.

– Jeg er kanskje ikke veldig skuffet, men jeg skulle ønske at vi gjorde det bedre. Vi fremsto ikke slik vi ønsket, sier Espen Føre Hansen.

Første mulighet til å slå tilbake blir mot Ramfjord kommende fredag.

– Vi må snu dette fortest mulig, og da må vi gjøre det mot Ramfjord.

Mellembygd spiller på sin side allerede onsdag kveld hjemme mot Finnsnes 2.