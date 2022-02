Nye Troms

BOIF-løperne ble utslått i semifinale og kvartfinale

SEMIFINALE: BOIF-løper Ingrid Andrea Gulbrandsen endte med semifinale i U23-sprinten på Lygna. Foto: Ivar Løvland (arkiv)

Det ble stopp i semifinalen på sprinten i fristil for Ingrid Andrea Gulbrandsen under U23-VM på Lygna. For BOIF-kollega Erik Valnes stoppet verdenscupsprinten i Lahti i kvartfinalen.