Ble straffet for offensiv satsing

(4. div. kvinner: Bardu–TSI 0–4) På stillinga 0–1 satset Bardu offensivt for å prøve få en utligning. Det ble de straffet hardt for.

Publisert: 17.08.2023 kl 11:31

Mot Tromsøstudentene i høstsesongens første kamp lå Bardu under 0–1 og holdt bra stand for gjestene lenge. Men da hjemmelaget mot sluttet valgte å satse litt mer offensivt for å prøve få utligninga, åpnet det seg rom bakover på banen som gjestene effektivt utnyttet. Dermed ble det 0–4 i målprotokollen etter 90 minutters spill på Setermoen onsdag kveld.

– Vi blir hardt straffet de siste ti minuttene med et par kontringer og et frispark som de «krangler» inn. De skårer vel tre mål på 7-8 minutter fra det 80. minutt, sier Bardus trener Jakob Sande.

Damelaget til Bardu har fått en god del utskiftninger i mannskapet etter vårsesongen, og laget er langt fra godt samspilt med de nye som er kommet inn. Mot et godt TSI-lag fikk de et baklengsmål tidlig, men hjemmelaget klarte å demme opp for gjestene med et godt organisert forsvar.

– Spillerne ønsket å satse på uavgjort, men når vi satser mer fremover blir vi hardt straffet, sier Sande.

Han roser gjestene for å være et lag med mange gode spillere og en sterk sentrallinje, men som hans egne spillere klarte å demme godt opp mot lenge, tross det tidlige baklengsmålet.

– I sum tror jeg vi har et omtrent like bra lag i høstsesongen som i vårsesongen, når alle kan være med. Det er utfordringa med spillere fra Forsvaret, sier Bardu-trener Jakob Sande.

Deres neste kamp er borte mot Senja/Finnsnes 2.