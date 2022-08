Nye Troms

Signerte ytringer kan sendes på e-post til redaksjon@nye-troms.no

Ble NH90 for vanskelig for Forsvars-sektoren?

VANSKELIG: Det er ut fra Riksrevisjonens funn for fire år siden og dagens situasjon bemerkelsesverdig at hverken Forsvarsdepartementet, Forsvarssjefen, Forsvarsmateriell eller sjefen for Luftforsvaret tar selvkritikk på kjøpet av NH90. Arkivfoto: Morten Kasbergseni

Logistikken og vedlikeholdet for F35 er et helhetlig gjennomprøvd amerikansk system som er gjenkjennelig fra F16, mens logistikken og leveransene for NH90 er hva Forsvaret selv har stilt krav til, bestilt, kontraktsfestet og organisert.