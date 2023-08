Bjørn (75) sykler verden rundt for barnas framtid

I fjor syklet Bjørn Skovly fra Sogn til Uganda og hjem igjen. Med motto om at ingen barn fortjener å ha det vondt er 75-åringen på rundtur i Nord-Norge for å samle inn penger til fattige barn i slumområdene i det afrikanske landet.

Publisert: 15.08.2023 kl 11:05

Den tidligere lederen av Lions Club Norge fikk samlet inn to millioner kroner til bygging av yrkesskole med plass til 200 elever. Inflasjon og svak kronekurs førte til at dette beløpet nesten ble halvert, så nå sykler han Norge på langs for å samle inn mer penger til den nye skolen som er kostnadsberegnet til 2,5 mill.

– Jeg startet i Hasvik i Finnmark og skal sykle innom alle de rundt 380 lionsklubbene i landet. Målet er å samle inn 1,5 millioner kroner. Da er vi i mål med prosjektet i Uganda, sier Bjørn Skovly.

Mange gjøremål

Mandag var han innom Lions Club Balsfjord.

– Jeg skal sykle fram til 1. september. Da vil jeg være i Namsos, men deretter drar jeg til Uganda. Jeg er i så måte to måneder i Norge, og de neste to i Uganda før jeg reiser tilbake igjen. Du kan si at jeg er to måneder i slengen i Norge for å samle inn penger, så to måneder i Uganda for å bruke penger, sier Skovly.

STOR FORANDRING: Disse ungen jentene har takket være innsatsen til Lions nå fått et trygt rom å bo i, og er sikret daglige måltider og helsetjenester. Foto: Privat

Etter å ha hatt en rekke verv i Lions sier han selv at han i dag er et helt vanlig medlem organisasjonen, men når han begynner å fortelle om sine gjøremål for fattige i Uganda med 57 millioner innbyggere, et land som er halvparten så stort som Norge, så gjør han nok mer enn de fleste.

1.009 døtre

– Lions Club Luster startet allerede i 2015 et prosjekt i Uganda for å bidra til å redde barn fra Malaria. I dette arbeidet kom vi også til slumområdene i Kampala. Der, i de verste forhold, nederst på rangstigen selv i slummen, fant vi de hiv-syke alenemødrene og deres døtre, sier Bjørn.

Han forteller at mens jentene sjelden opplevde 10-årsdagen sin på grunn av forholdene, ble guttene tatt vare på av familien til mannen.

– Vi måtte gjøre noe, og både enkeltpersoner og Lionsklubber engasjerte seg. Resultatet er at vi i dag har 1.009 barn og deres mødre som er flyttet vekk fra slummen. I dag har de et trygt rom å bo i. Barna går på skole og er sikret daglige måltider og helsetjenester. Mødrene får medisin som stopper utviklingen av hiv. Ja, første året var det 17 mødre som døde av aids. De tre siste årene er det ingen døde, sier Bjørn.

I KØ FOR MELK: Mens det her til lands bare er å gå i butikken og kjøpe melk må ungene i Uganda stå i kø for å få utdelt dagens rasjon. Foto: Privat

Alt til formålet

Om prosjektet i Uganda forteller han at dette fort ble så omfattende at det måtte etableres en egen organisasjon med vedtekter tilsvarende Lions, og lionsmedlemmer som styre.

– Vi er i så måte medlem av Innsamlingskontrollen og har egen statsautorisert revisor. Alt av innsamlede midler går til formålet og alle engasjerte i arbeidet, inkludert meg selv, må dekke egne kostander når jeg reiser til Uganda, sier Bjørn.

Han legger til at i tillegg til midlene de samler inn har de fått et stort antall faddere som betaler faste bidrag.

– Det gjør det mulig å bistå mer enn 1.000 barn. Gjennom Covid-19 og senere ebola-utbruddet har vi også gitt barna i slummen sårt tiltrengte måltider. Det kan nevnes at siden i november har vi delt ut mer enn 30.000 kilo mais. Det tilsvarer 210.000 måltider til barn som risikerte å dø av sult, sier han.

TRANGE KÅR: Denne jenta er blant mange fattige barn i Uganda som har fått en lettere hverdag takket være innsatsen til Skogly og Lions. Foto: Privat

Enorm betydning

Foreløpig siste prosjekt i Uganda er altså bygging av yrkesskole med plass til 200 av barna fra fattigområdene.

– Ingen barn fortjener å ha det vondt, uansett årsak. Det er drivkraften vår. Vi vet vi gjør en forskjell for mange. Håpet er å samle inn nok penger til at ny yrkesskole skal stå ferdig og klar til å tas i bruk om halvannet år. Landområdet er kjøpt og arbeidet med skolen er godt i gang. Det vil bety en sikker jobb for barna etter endt utdanning. Noe som betyr mye, ikke bare for barna, men også deres familier og klaner, sier den tidligere redaktøren av Hamar Arbeiderblad.

Sykkelaksjon

Selv startet han sykkelturen til Uganda fra Luster i Sogn 1. april i fjor og var hjemme igjen 1. oktober.

– Det resulterte i nesten to millioner kroner i inntekt, men dessverre har svak kronekurs og inflasjon i Uganda virket inn. 1. juni i år var det innsamlede beløp 40 prosent mindre verdt. Derfor blir det nye mil på sykkelsetet her til lands. Håpet er som sagt å få inn bidrag til skoleprosjektet, samtidig som vi får informert om alt det fantastiske Lions gjør i utlandet der utgangspunktet alltid er å skape bedre liv og varig forbedring for dem vi hjelper, sier Bjørn.

Store avstander

75-åringen som avslutter høstens sykkeltur om vel 14 dager forteller at neste tur blir til våren. Da skal han sykle videre fra Namsos og sørover i landet.

SYKLET TIL UGANDA: I fjor syklet Bjørn Skogly til Uganda for å samle inn penger for å bygge ny yrkesskole med plass til 200 elever. Foto: Privat

– Jeg opplever at alle klubber er veldig positive til at noen kommer «hjem» til de og forteller om prosjektet i Uganda. Jeg har i så måte god innsikt i at Norge er et variabelt og langstrakt land. Fra Nordkapp til Lindesnes er det 2.400 kilometer, men det er ikke alle lionsklubber her til lands som ligger langs korteste vei. Ja, for å være innom alle må jeg tilbakelegge 9.870 kilometer. Deriblant opplevde jeg at på det meste i Finnmark var det 26 mil mellom to av våre klubber. Til sammenligning er det 23 klubber bare i Oslo-området, sier Bjørn.

Før han gjør seg klar til neste etappe til Lions Club Målselv er han takknemlig for at aksjonen får bred omtale i media, men som han selv sier det så skyldes det dessverre kanskje mest fordi det er en gammel mann som er på sykkeltur.

– Ja, jeg er fylt 75 år, men nå trengs det fokus på skoleprosjektet i Uganda. Som allerede nevnt er det ingen barn fortjener å ha det vondt, påpeker Bjørn Skovly.