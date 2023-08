Troms politidistrikt har nå fått oversikt over innsamlet og bearbeidet etterforskningsmateriale, og ønsker å gå ut med opplysninger knyttet til den savnede kvinnen Arnhild Johanne Lindholm (71).

Publisert: 23.08.2023 kl 12:17

Lindholm har vært savnet siden tirsdag 11. juli i Øverbygd i Målselv kommune.

I en pressemelding sendt ut onsdag forteller politiet at Lindholms bil ble fanget opp på et overvåkningskamera på Skjold rett etter klokken 10, tirsdag 11. juli kort tid etter at hun skulle ha forlatt hjemmet sitt.

Sammen med andre elektroniske spor viser det at bilen ankom og parkerte ved grustaket omtrent klokken 10.15.

Politiet ønsker fortsatt tips i saken og er særlig interessert i informasjon knyttet til observasjoner ved funnsted kjøretøy/grustaket i tidsrommet fra kl. 10 til kl. 13 på den aktuelle dagen for forsvinningen.

Politiet ønsker å kartlegge trafikken i området, og finne ut om den savnede kan ha beveget seg lengre enn områdene det tidligere er søkt i.

– Vi håper de som har vært i området klarer å huske observasjoner av enten bilen eller den savnede. Det er samtidig viktig å ta kontakt hvis du har vært i området på dette tidspunktet, selv om du ikke har gjort observasjoner av savnede. Det kan likevel bidra inn i etterforskningen og kartleggingen av bevegelser i det aktuelle område, sier etterforskningsleder Hege Sletten.

Politiet oppfordrer alle som har beveget seg langs veien mellom Skjold, Takvatnet og Rundhaug i Målselv kommune tirsdag 11. juli om å ta kontakt på telefon 02800.

– Vi vet også at det er stor fiskeaktivitet langs elva, og ønsker også at fiskere som har vært i området tar kontakt, sier Sletten.

Saken oppdateres