Dramatikk på E6:

Bilen brant opp – berget campingvogna

BERGET CAMPINGVOGNA: Kameratene Fredrik Fremnesvik og Bjørn Øyvind Pedersen fra Tromsø var snartenkt og fikk koblet av campingvogn så ikke den også ble flammenes rov.

Det som skulle være en trivelig helgetur til Senja endte med dramatikk for de to kameratene fra Tromsø. På E6 like sør for innkjørselen til Strupen i Balsfjord var det full overtenning i bilen de satt i.