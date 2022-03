Nye Troms

Bestilte jodtabletter for å være på den sikre siden

FOR Å VÆRE PÅ DEN SIKRE SIDEN: Hans-Olav Markussen satte seg på venteliste for å få Jodix-tabletter hos apotektekniker Camilla Gundersen. – Dette for å være på den sikre siden ved en eventuell atomulykke, sier Markussen.

Etter Russlands angrep på Ukraina strømmer folk til landets apoteker for å kjøpe jodtabletter for å ha i beredskap for en eventuell atomulykke. Også på apoteket i Nordkjosbotn er det stor etterspørsel.