Straffepåstanden i Stendi-saken er klar:

Ber om to års fengsel for mannen fra Troms

PÅSTAND: Aktoratet har bedt om to års fengsel for mannen fra Troms som har vært én av de tiltalte i Stendi-saken. ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX Foto: Roald, Berit

Fire personer sto tiltalt for grov korrupsjon da saken gikk for Oslo tingrett. Nå er hovedforhandlingen over og aktor har lagt ned påstand om straff for de tiltalte.