Ber om nytt møte om «skandale-prosjekt»

GIR IKKE OPP: Toralf Heimdal (her under åpningen av nyveien i området i 2017) gir seg ikke i kampen om å få busslomma til å fungere optimalt og slik bygdefolket ønsker. Arkivfoto: Malin C. Straumsnes

Ordfører Toralf Heimdal ber nå om et nytt møte med Troms og Finnmark fylkeskommune om problemene med den nye busslomma like nord for Setermoen. Forrige henvendelse for to år siden er ikke besvart.