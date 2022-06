Nye Troms

Ber om et ministermøte om de maritime helikoptrene

MINISTERMØTE: Det er ingen løsning i sikte for de maritime helikoptrene på Bardufoss per dags dato. Nå vil Midt-Tromsrådet diskutere saken med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, og har bedt om et møte med han. Arkivfoto: Kristine Aarhaug

De slår et sterkt slag for å beholde Bardufoss som base for de maritime helikoptrene. Samtidig ønsker Midt-Tromsrådet at Bell 412 skal returnere snarest for å holde personellet på flystasjonen aktivt.