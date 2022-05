Nye Troms

Ber Balsfjord trekke kommuneplanens arealdel

TREKKES IKKE: Balsfjord kommune vil ikke trekke høringsforslaget til kommuneplanens arealdel. – Ikke slik vi ser det nå, men det er stor sannsynlighet at høringsfristen må utsettes, sier ordfører Gunda Johansen.

En ny skole på Mestervik få store konsekvenser for samfunnet. Rådet fra fylkeskommunen er derfor at kommuneplanens arealdel for Balsfjord kommune trekkes fra offentlig ettersyn.