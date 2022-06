Sp-leder svært kritisk til fylkesrådets vedtak om kutt i helsefag:

SVÆRT KRITISK: Senterpartiets Jens Olav Løvlid var ikke nådig i sin kritikk og beklaget sterkt at det var et rødgrønt fylkesråd som har besluttet å legge ned den ene vg1-linja på helsefag ved Nordkjosbotn videregående skole. Et enstemmig kommunestyre ber nå fylkesrådet revurdere beslutningen. Foto: Leif A. Stensland