– Behov for en gjennomgang

TAUS: Både kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø og ordfører Toralf Heimdal er tilbakeholdne med å si noe om hva som skal diskuteres på fredagens ekstraordinære kommunestyremøte. Foto: Kristine Aarhaug

Fredag er det klart for et ekstraordinært kommunestyremøte i Bardu. Det ligger an til at hele møtet blir lukket for offentligheten.