Behov for å øke grunnbemanning

Publisert: 22.08.2023 kl 15:57

Det debatteres hardt mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet fra flere hold om hva man har råd til og hva man ikke har råd til når det kommer til bemanning i helse- og omsorgstjenesten i Målselv. Det er viktig at kommunen fører en ansvarlig økonomisk politikk samtidig som man skal opprettholde et godt tjenestetilbud og være en arbeidsgiver som tar vare på medarbeiderne sine. En kategorisk økt grunnbemanning som noen tar til orde for er ikke noe Målselv Høyre ser på som økonomisk ansvarlig eller nødvendig, men vi er heller ikke avvisende til at det på enkelte områder kan ha en positiv effekt.

Hvis man ser behov på enkelte avdelinger der arbeidet er tungt og belastende kan det være aktuelt å se på et prøveprosjekt hvor man øker grunnbemanningen. Det viktigste, og første prioritet må uansett være å rekruttere til de stillingene som vi per i dag ikke har besatt. Det hjelper ikke å opprette stillinger som man ikke har mulighet å få folk ansatt i.

Som det stadig nevnes, er det mangel på kompetanse og folk. Bare i dag mangler vi 7000 sykepleiere og over 9000 helsefagarbeidere i Norge. Vi går fri for folk lenge før vi går fri penger i det norske samfunnet. Derfor må vi ta vare på de medarbeiderne vi har med å styrke tilbudet om etter- og videreutdanning, samtidig som vi må gjøre kommunen attraktiv nok slik at det blir lettere å få folkan til å ønske å bo i Målselv. Da må vi ha en attraktiv by, gode barnehager og skoler og være en god arbeidsgiver for kommunens ansatte. Vi må være framtidsrettet og innovative samtidig som vi må være realistiske.