Balsfjords travleste mann – Nå også politiker

Krister Skogli (26) har snart fått to barn på ett år, er kjøpmann på Spar, er spillende trener for Storsteinnes IL og skal om kort tid i gang med husbygging. På tross av at han kanskje er Balsfjords travleste mann har han nå også likevel funnet tid til å gå inn i lokalpolitikken.

Publisert: 13.08.2023 kl 08:00

Han har mange baller i lufta, Krister Skogli (26). De fleste av dem, sånn reint bokstavelig talt, som spillende fotballtrener i Storsteinnes IL. Etter at fjorårets fotballsesong var over, så kom han tilbake til klubben hvor han startet sin fotballkarriere. Etter å ha forlatt Storsteinnes IL til fordel for NTG og spill for Tromsø IL som 16-åring, og etter flere sesonger for Skjervøy i 3. divisjon, så var det til slutt lykkelige omstendigheter som brakte han hjem.

– Det har vært veldig fint å være tilbake. Jeg skal ikke legge skjul på at det også har vært utfordrende og ei omstilling, men jeg visste at det kom til å bli annerledes å komme hit og spille på et annet nivå, sier Skogli.

Han vil ikke beskrive det som noe nederlag å gå fra spill i 3. divisjon til spill i 5. divisjon i moderklubben.

– Reint ballmessig så kunne man selvfølgelig sagt det, men det handler om prioritering. Jeg har ikke lenger masse tid til å bruke på fotball, og det er egentlig veldig fint å få bidra for Storsteinnes, sier 26-åringen.

Bidraget ble også større enn hva han først hadde sett for seg og planlagt. Det siste halvåret har han vært spillende trener for klubben.

– Det var jo ikke egentlig meningen og jeg vet at mange var veldig spente på hvordan det skulle bli, meg selv inkludert, men det har gått veldig fint. Vi har jo gjort det bra, sier han.

Snart tobarnsfar

Årsaken til den sportslige hjemkomsten var familieforøkning på hjemmebane. Sammen med samboeren Emmy fikk han sin første datter, Mie, i november i fjor.

– Jeg stortrives som pappa, og nå som hun begynner å bli litt større så er det jo ekstra artig. Jeg snakket med noen om det, at jeg tror vi fedre ofte hadde vært fornøyde med å få en ferdig 2-åring. Jeg må ærlig innrømme at når det kommer til å lese gråt og skjønne hva hun vil er noe mammaen er litt bedre på enn meg, sier han.

Og akkurat som at han ikke ligger på latsida når det kommer til verken jobb eller hobby, så gjelder det samme hjemme. Datter nummer to ventes i november, ganske nøyaktig ett år etter at den første så dagens lys.

– Vi gleder oss selvfølgelig masse og er spent på hvordan det blir med to så tette. De vil nok etter hvert få mye glede av hverandre, sier den vordende tobarnsfaren.

Kjøpmann

For to og et halvt år siden var det en annen type baby Krister Skogli var svanger med, enn babyen han nå venter på. I mars 2021 åpnet han Spar-butikken på Storsteinnes, hvor han har vært kjøpmann siden.

– På en måte føles det ikke som at det er to og et halvt år siden. Jeg husker det som om det var i går og samtidig føles det litt om et helt liv siden, sier den unge kjøpmannen.

Han beskriver jobben mer som en livsstil enn som en åtte til fire-jobb. Selv om oppstarten var tøff og folk rundt han nok vil si at han jobber mye, så er han ikke selv i tvil om at han har verdens beste jobb.

– Det beste er variasjonen jeg har i arbeidshverdagen. Er jeg lei av kontoret, så er det alltid noe å gjøre ute i butikken og jeg styrer dagene mye selv. Dessuten er det fantastisk å kunne jobbe for å gi folk en god handleopplevelse. Man blir en viktig del av folk sin hverdag, og at folk gir tilbakemelding om at de er fornøyde med butikken gjør at alt jobben bak er verdt der, sier Skogli.

SPILLENDE TRENER: Når han ikke er kjøpmann, samboer, pappa eller politiker er Krister Skogli spillende trener for Storsteinnes IL. Arkivfoto: Ivar Løvland

Butikken har gått godt siden oppstarten, og Skogli gir mye av æren til flinke ansatte og gode kunder. At søstra Kristina er en god partner på ledersida hjelper også.

– Vi er i en fin steam og er fornøyde med veien det går, sier han.

Kjøpmannen får praktisk talt stjerner i øynene når han snakker om butikken.

– Det er nesten så man må stoppe seg selv litt fra å snakke med folk om butikken absolutt hele tida. Det er litt som når man har en baby. Selv vil man snakke om den og hva den kan og hva den gjør hele tida, så må man minne seg selv på at det kanskje ikke er alle som er like interesserte i alle detaljene, sier Skogli.

Politiker

At han er god til å snakke for seg kan komme godt med i Skoglis nyeste påfunn. Alle ballene han hadde i lufta fra før har nemlig ikke stoppet han fra å gå inn i lokalpolitikken før høstens lokalvalg. Den ferske politikeren står på 13. plass på Balsfjord Høyres liste til kommunevalget.

– Foreløpig har jeg ikke rukket å gjøre så mye eller å engasjere meg så veldig, men jeg har sagt ja til å stå på lista og tenker at det er en fin start, sier Skogli.

Han synes det er viktig at folk, og kanskje særlig unge folk, engasjerer seg i nærmiljøet de bor i. Selv er han, naturlig nok, opptatt av næringslivspolitikk. Næringslivspolitikken til Høyre er årsaken til at han takket ja til å stille på deres liste.

– For meg ble Høyre et naturlig valg på grunn av næringspolitikken. Jeg er opptatt av at det skal skapes arbeidsplasser lokalt. Bare tenk på alle ringvirkningene et par titalls nye arbeidsplasser, for eksempel på grunn av oppdrett, kunne gi i Balsfjord, sier Skogli engasjert.

For engasjert er det tydelig at han er. Men ballene i lufta og babyene hjemme gjør at ikke tida riktig strekker til, for at han skulle gått skikkelig inn for å være aktiv i politikken.

– Akkurat nå tenker jeg at det er en fin start at jeg står på lista og har begynt å engasjere meg. Jeg ser verdien av at unge mennesker stiller opp i politikken og er med på å bidra, og så utelukker jeg ikke ar engasjementet kan vokse med tida. Jeg er jo opptatt av at Balsfjord kommune skal være et fint sted for ungene mine å vokse opp, så da er det vel bare å brette opp ermene å trå til, sier Skogli.