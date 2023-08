Balsfjord som oppdrettsfjord

Flere innlegg i "Nye Troms" i det siste har fokusert på hvor mange millioner Balsfjord taper på å ikke åpne opp for oppdrett av laks eller ørret. Jeg savner at avisa får fram de negative sidene ved et eller flere eventuelle oppdrettanlegg, for de finnes vel?

28.08.2023

