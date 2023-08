Balsfjord-politikarar, står dokker imot?

Kommentar til kommentar i Nye Troms 17.08.23.

Publisert: 24.08.2023 kl 17:00

Ifølgje kommentar i Nye Troms

er det slettes ikkje grums

om politisk syn blir snudd opp ned,

for viktigast er jo pengane!

Balsfjorden sine eigne fiskeslag

kan bytast mot oppdrett i morgon den dag!

Politikarar ser fare for miljø og natur,

men bli no ikkje sur

om dokker ikkje har forstått

at slike verdiar nok er vel og bra,

men er ingenting å ha

mot oppdrett, som så flott

gir klingande mynt i kassa!

Ja, i kommentaren stod det slik.

Politiske argument – er det eit svik?

Natur og miljø – ikkje så nøye.

For pengar, pengar – det er det gøye!!

Ingrid Russøy,

Nordkjosbotn