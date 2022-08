Nye Troms

Avviser klager – vil fjerne 45 jerv i Troms og Finnmark

BEHANDLER KLAGER PÅ JERVEFELLINGER: Det er kommet inn to klager på at Rovviltnemnda i Region 8 Troms og Finnmark vil tillate felling av 45 jerv kommende lisensjaktperiode. Foto: Berit Roald NTB/Scanpix

Rovviltnemnda i Troms og Finnmark skal torsdag ta stilling til to klager på kvoten for lisensfelling av jerv. 45 dyr skal tas ut i fellingsperioden 2022/23. Det ligger i kortene at nemnda opprettholder antallet. ROVDYR