Avslutter sesongen med quiz-premiere og konsert

Publisert: 25.08.2023 kl 19:00

Det melder Ragnhild Furebotten, bookingansvarlig for Moen Kulturlåve, i en pressemelding.

Anledningen er sesongavslutningen på låven hos Sverre Hågbo 2. september. Pakka arrangørene tilbyr denne kvelden består av både quiz og musikk. Det er Gjermund Nilssen som innleder kvelden med en spesiallaget quiz for anledningen. Arrangøren slår i pressemeldingen fast at dette er premiere for quiz på Moen Kulturlåve.

Musikken for anledningen er det Knut Erik Sundquist og Nils Anders Mortensen som skal stå for. De spiller henholdsvis kontrabass og piano.

Variert innhold

Ifølge Furebotten kan det bli en kveld med svært variert innhold.

– Det spenner seg fra klassisk, jazz, rock, pling-plong og pop. De er så gode at det er morsomt, slår Kulturlåvens bookingansvarlige fast.

I tillegg kan hun røpe at musikerne og Nilssen har planlagt et lite samarbeid i forbindelse med quizen.

– Regn med at det blir litt live quiz-musikk også, men det blir ikke bare musikk i quizen. Det blir god blanding, lover Furebotten.

Redusert besøk

Furebotten synes konsertsesongen har vært flott for Moen Kulturlåve, men at publikumsbesøket har gått merkbart ned. Samtidig trekker hun fram at dette ikke er noe Kulturlåven er alene om. Flere festivalen har måtte legge inn årene i løpet av året.

Det er 17 år siden Moen Kulturlåve oppsto. Først i 2019 fikk scenen støtte fra Norsk kulturråd. Ettersom billettsalget har gått ned, har Kulturlåven søkt om et treårig tilskudd fra Målselv kommune. Arrangørene skriver i meldingen at de håper dette skal være med på å bygge opp publikumsoppslutningen igjen.

– Samarbeid om innkjøp av lydutstyr med Høgtun Kulturklynge har vært en skikkelig opptur denne konsertsesongen. Lyden har vært formidabel. Synergien og samarbeidet er gull verdt. Vi håper vi kan få mer til av slikt i framtida, sier låveeier Sverre Hågbo i pressemeldingen.