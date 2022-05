Nye Troms

Avdekket mangelfull avfallshåndtering og utslipp i bekk

MANGELFULLT: Inspeksjon foretatt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark hos Bewi i Nordkjosbotn resulterte i tre avvik og det ble gitt to anmerkninger.

Under en inspeksjon hos Bewi i Nordkjosbotn ble det avdekket tre avvik og det ble gitt to anmerkninger. Inspeksjonen viste at virksomhetens avfallshåndtering er mangelfull og at de har utslipp av plast til bekk.