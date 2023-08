AS Nye Troms

Publisert: 17.08.2023 kl 10:50

Martin Nymo (H) har i de lokale avisene gitt et ekspeditt svar på vår forespørsel om Arena Utmark. Målselv Venstre har også i sitt program at vi ønsker å samordne utmarksaktørene i prosjektet Arena Utmark.

I den nylig vedtatte Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 er det ytterligere vedtatt at det skal tilrettelegges for etablering av Arena Utmark. Vårt poeng er at Arena Utmark må utredes før den kan realiseres.

Hvor og hvordan Arena Utmark skal etableres og eventuelt med kommunale arbeidsplasser må vi komme tilbake til når det foreligger en mulighetsstudie med finansiering og tilslutning fra aktuelle aktører.

Med Venstre i posisjon skal innbyggerne være trygge på at planverket, inkludert Arena Utmark, vil bli fulgt opp.