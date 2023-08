Arena utmark og kommunale arbeidsplasser

Publisert: 11.08.2023 kl 17:00

Målselv Venstre har noen betraktninger og spørsmål rundt Høyres holdning til Arena Utmark og flytting av kommunale arbeidsplasser til sentrum. Arena utmark- tidligere «Innlandets hus» har blitt snakket om i 20 år i Målselv. Vi i Høyre har vært veldig utålmodig med å finne rett inngang for å realisere dette svært interessante prosjektet. Arena Utmark er et prosjekt hvor målet er å samle alle fagmiljøene på statlig og kommunalt nivå – som jobber med forvaltning av naturressurser. Eksempler på aktører som er interessert i å være med på dette er Statskog, SNO, interkommunalt plankontor, Statsforvalteren, Reindrifta, nasjonalparkforvalter og kommunale stillinger innen skogbruk. Dette kan gi over 30 kompetansearbeidsplasser, og bygget og miljøet kan utvikles slik at vi kan være attraktive for etableringer som gir enda flere jobber. Høyre mener at vi må realisere dette raskt, og målet må være at vi får et direktorat eller en større avdeling fra Statsforvalteren til Bardufoss og Målselv. Med Høyre ved roret er det ikke aktuelt å miste flere viktige arbeidsplasser, men jobbe for å få nye. De seinere årene har vi mistet Skatteetaten, Nijos, politiet (kjem tilbake) og Sparebankene.

Det er ikke rett at det ikke har vært fokus rundt arena utmark i denne perioden. Saken har to ganger vært oppe til behandling i plan- og næringsutvalget (2020), og det var også oppe til diskusjon i kommunestyret i desember 2022. Venstre og Arbeiderpartiet stemte da imot følgende forslag fra Høyre; Kommunedirektøren setter i gang arbeidet med å realisere Arena Utmark i 2023. Det presenteres en framdriftsplan så snart som mulig. Det er veldig synd at det ikke er politisk enighet rundt verdien med å komme i gang raskt – og ikke bare prate om dette prosjektet. Administrasjonen har ikke hatt mulighet til å legge fram et nytt saksframlegg rundt dette, men det kommer høsten 2023. Da vil vi få mulighet til å ta stilling til noe konkret. Se for dere et signalbygg i sentrum- ala Halti i Nordreisa- gjerne bygd på materialer fra Målselvskogen. Det er meget spennende, og vil gjøre oss enda mer attraktive.

Når vi nå endelig er i gang med å realisere Arena utmark er det samtidig rett- tenker vi i Høyre- å se på hvilke andre kommunale ressurser som kan samlokaliseres med dette nybygget. Kommunehuset på Moen er over 50 år. Det sier seg selv at det må erstattes på et tidspunkt. I dag er det kommunale arbeidsplasser på Bardufoss- NAV, barnevernet og innen skogbruk. Høyre mener at flytting flere kommunale arbeidsplasser bør vurderes når Arena Utmark blir realisert. Bygget må settes opp av private aktører. Vi trenger ikke et rådhus, og vi vil spre de kommunale arbeidsplassene til hensiktsmessige lokasjoner på Moen, Olsborg og Andslimoen. Dette må også utredes og forankres.

Høyre oppfordrer andre partier til å ikke ta sorgene på forskudd. La kommunedirektøren komme med en sak som behandles bredt i kommunestyret. Da vil vi få tall på bordet, gjøre vurderinger og vedtak ut ifra det. Høyre er i hvert fall positivt innstilt til prosjektet samt andre tiltak som vil utvikle sentrum og byen vår. Målselv trenger offensive, nytenkende og positive politikere som ser mulighetene- alltid. Det får innbyggerne i Målselv hvis de stemmer Høyre.