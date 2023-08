Arctic Race: Tittelforsvareren til start

I fjor imponerte tromsøværingen Andreas Leknessund da han vant siste etappen og Arctic Race of Norway sammenlagt. Nå skal seieren forsvares.

Publisert: 15.08.2023 kl 21:00

Hvis Leknessund makter å forsvare fjorårets triumf, er han den første som makter det. Ingen har til nå vunnet firedagersrittet sammenlagt to år på rad.

Andreas Leknessund vant i fjor etapperittet etter en monsteretappe i solo på vei mot målgang i Trondheim. Tromsøværingen som nå sykler for DSM-Firmenich, skal de neste sesongene sykle for det norske profflaget Uno-X Pro Cycling Team.

Leknessund imponerte stort under Giro d´Ítalia, der han syklet med den rosa ledertrøyen i fem etapper. På det nederlandske laget han sykler også Alberto Dainese, som tok en sprintseier i Giro d'Italia tidligere i år.

I likhet med Leknessund kan også 2017-vinneren av etapperittet, belgiske Dylan Teuns, bli historisk som den første dobbeltvinneren av Arctic Race. Han sykler for Israel–Premier Tech, laget som hadde sammenlagtvinneren i 2021.

Åtte Tour de France-lag

Åtte av lagene som deltok i Tour de France i år stiller til start i Kautokeino. Seks av disse er World Tour lag, som er det øverste nivået i internasjonal sykkelsport.

Thor Hushovd, som er ambassadør for Arctic Race of Norway og tidligere verdensmester, tror Andreas Leknessund kommer til å få hard konkurranse om sammenlagtseieren. Han regner med at Australia-baserte Jayco AlUla vil være i kampen om både etappeseiere og sammenlagtseier med råsterke Amund Jansen og den italienske klatreren Alessandro De Marchi. De Marchi har tre etappeseire i Vuelta Espana.

– Allessandro Demarchi og Dylan Teuns er blant de store favorittene, sammen med Guillaume Martin, sier Hushovd i en pressemelding fra arrangørene.

Jubileum

Det er i år 10 år siden første utgave av Arctic Race of Norway. Jubileumsutgaven starter i Kautokeino kommende torsdag, og går via Alta, Hammerfest og Havøysund, før avslutningen på Nordkapp 20. august. Daglig leder Knut-Eirik Dybdal gleder seg til å se et knallsterkt felt kjempe om poeng og plasseringer under årets ritt.

– Jeg er glad for at vi også i år kan tilby publikum prestasjoner i verdensklasse. Interessen fra verdens beste sykkellag viser at det er attraktivt å komme til nord for å konkurrere i vakker natur og herlig folkeliv, sier Dybdal i en pressemelding fra Arctic Race of Norway.