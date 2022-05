Nye Troms

Arbeidet med å restaurere 100 år gammelt kulturminne er godt i gang

DUGNADSGJENG: Helge Nilsen (t.v.), Lill-Karin Elvestad, Torunn Marthinsen, Bodil Fredheim, Tormod Bomstad og Ranveig Larsen er godt i gang med dugnadsarbeidet for å gjøre MK Terje klar til åpningen av Kulturminnedagen 10. september.

For en måned siden startet arbeidet med å restaurere MK Terje. Planen er at på Kulturminnedagen 10. september skal den 100 år gamle maskinkutteren stå klar i ny drakt for å ta imot besøkende.