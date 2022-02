Nye Troms

Apotek advarer – tendenser til at folk kjøper «feil» jodtabletter

BEGRENSNINGER: Apotek 1 innfører begrensninger på kjøp av Jodix. Apotek-kjeden opplever samtidig at kunder rundt om i hele landet ikke vet forskjellen på jod i beredskap og jodtilskudd. Illustrasjonsfoto: Kari Anne Skoglund

Apotek 1 opplyser at de ser tendenser over hele landet til at folk kjøper jodtilskudd i stedet for Jodix, som er den høykonsentrerte versjonen.