Til helga er det Bardumartna:

UL Viking og Stig Ole Sletten er i gang med å rigge til for årets Bardumartna. Programmet er tettpakka og innholdet skal treffe alle, forteller arrangøren.

Publisert: 24.08.2023 kl 06:00

Fredag klokka 12 braker Bardumartna'n 2023 løs. For øyeblikket er oppbyggingen i gang, forteller Stig Ole Sletten i UL Viking.

– Vi skal bygge opp alle boder. Det er 45 utstillere, men noen har dobbel og trippelbod så det blir en drøss med boder her. I morgen setter vi opp stortelt, forteller Sletten innledningsvis.

Tett program

På egen facebookside har arrangørene lagt ut hele programmet og annen nyttig informasjon om opplegget. Det er mye å glede seg til denne helga.

– Alt som er mulig skjer her. Det er et ganske tettpakket program med åpning fredag. Lørdag blir det barneunderholdning, og da kommer Bjørnis og brannvesenet. Det blir politisk debatt i teltet, og ikke minst, auksjonen, forteller Sletten.

De har fått 250 kvadrat oppstillingsplass på artillerisletta hvor campingvogn og bobiler kan parkeres gratis. Alle bod- og utstillingsplasser er fylt opp, og det håpes på godt besøk til de mange ulike utstillerne langs martnaen.

– Nå meldes det kjempevær og da er det klart at antall besøkende er større. Jeg håper opp imot 5000 i hvert fall, sier han.

Han melder også at det kommer til å bli trangt om plassene, men at det organiseres så ryddig som mulig.

BYGGER BOD: Bodene begynner å ta form, og årets Bardumartna nærmer seg stadig. Sletten i UL Viking har håp om 5000 besøkende hos martnaen i helga. Foto: Øyvind Ludvigsen

– Nå har vi fylt opp arealene vi har tilgjengelig med boder, biler og utstillere. Vi har over hundre meter med utstillere som kommer med telt eller egne biler, i tillegg til alle bodene. Også kommer underholdning og brannvesen i tillegg som skal ha egen plass.

Får folk ut

Stig Ole Sletten forteller at målsettingen med Bardumartnan er å få lokalbefolkningen ut og vise fram sine verk, i tillegg til masse annet sosialt som trekker folk ut i helga. Det skal være noe for alle under martnan.

– Det er ei veldig populær helg for mange, og ikke minst for utstillerne. Målsettingen er å få ut de som sitter hjemme og strikker, syr, hekler, snekrer og lager forskjellige ting. Det her skal være en arena hvor de kan få selge sine ting, også har vi en del profesjonelle også, forteller han.

UL Viking har drevet på i 23 år med martna, og det er den som holder liv i laget økonomisk, forteller Sletten. Men flere lag og grupper hjelper også til med forberedelsene til Bardumartna'n.

– Det er noen andre ungdomslag, i tillegg til frivillige fra asylmottaket og Ustemte Fruer. Vi hadde ikke klart dette uten dem, sier Sletten.