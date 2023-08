Alle partiene inne i kommunestyret

Blir Nye Troms sin meningsmåling valgresultatet i Målselv, kommer alle partiene som stiller liste inn i kommunestyret.

Publisert: 27.08.2023 kl 14:00

Det kan ligge an til en spennende høst for alle som følger politikken i Målselv. Ifølge en meningsmåling som In Fact har gjort for Nye Troms, ligger dagens blokk med Senterpartiet og Høyre an til å miste flertallet.

Senterpartiet går kraftig tilbake og ender på «bare» 21,4 prosent, som vil gi dem fem representanter i kommunestyret. Høyre på sin side ser ut til å ende på 23,3, noe som i så fall vil gjøre at deres gruppe vil øke fra to til seks representanter.

Flertallet borte

Men med et kommunestyre på 23 representanter, må en ha 12 for å sikre flertall. I og med Senterpartiets fall, ender den sittende koalisjonen på bare 11.

Dermed på de ut på jakt etter en partner, i tillegg til at det må forhandles kraftig om posisjonene som ordfører og varaordfører.

I bakgrunnen lurer også Arbeiderpartiet. Partiet er størst i målingen In Fact har gjort for Nye Troms og ender på 35,0 prosents oppslutning. Dermed vil deres gruppe i kommunestyret øke fra sju til åtte. Dermed ser det ut til at Ragnhild Furebotten kan få veldig gode kort å spille med under ordførerforhandlingene.

En representant hver

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre tar til sammen 19 av de 23 representantene i kommunestyret.

SV, Rødt, Venstre og Fremskrittspartiet får alle en representant hver.

Med en oppslutning på 6,3 prosent på målingen, er Fremskrittspartiet det partiet som ligger nærmest an til å vinne en ekstra representant.