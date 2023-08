– Å bo årevis på sykehjem gir ingen verdig alderdom

Balsfjordordfører Gunda Johansen er klar på at det kan ikke være slik at eldre skal tilbringe flere av sine år på et sykehjem. – Det handler om en verdig alderdom for våre innbyggere, sier Johansen.

Publisert: 29.08.2023 kl 12:07

At Balsfjord i TV 2 sin undersøkelse har seks personer som venter på langtidsplass og lengste ventetid er på 21 dager bekymrer ikke balsfjordordføreren.

– Kommunene klarer ikke ha ventetid på null. Vi må akseptere en så lang tid og at det er seks personer som venter. Det er faktisk talt innenfor, sier Johansen.

Lengst mulig hjemme

Med en befolkning som blir eldre kommer også behovet for sykehjemsplasser i årene som komme bare større og større. Hva gjør din kommune for å imøtekomme dette behovet?

– Den demografiske utvikling med flere eldre og mangel på arbeidskraft vil gi relativt store utfordringer og behov for å «vri» tjenestetilbudet i årene fremover. Samtidig er nasjonale føringer at eldre skal bo så langt det er forsvarlig, ut fra helsemessige vurderinger, i egne hjem. Å bo på årevis på sykehjem gir ingen verdig alderdom, sier Johansen.

Tilrettelegging

Hun forteller at dette betinger at det bygges opp en hjemmebasert omsorg som ivaretar de eldre i eget hjem.

– Tilrettelagte boliger (omsorgsboliger) nær butikk og andre servicefunksjoner vil i stor grad erstatte lang botid på sykehjem. Bofellesskap vil med tilgang på hjemmebaserte tjenester vil være en boform, sier Gunda Johansen.

– Er det å tilrettelegge for at eldre skal kunne bli boende i sitt hjem et alternativ?

– Ja. Selvfølgelig. Det er absolutt ønskelig at de skal kunne bo lengst mulig i sine hjem og få nødvendig hjelp etter den enkeltes behov, sier Johansen.

Meningsfylt hverdag

Balsfjordordføreren poengterer også viktigheten av å ha en sosial møteplass.

– Det er samtidig viktig å ha fokus på at eldre mennesker trenger sosial deltakelse og noe å aktivisere seg med. Meningsfylt hverdag gir bedre trivsel og resultatet gir bedre helse. Bofellesskap med gode fellesarealer der mennesker kan møtes både ute og inne er en måte å løse det på, sier Johansen.

Hun legger ikke skjul på at eldreomsorg er komplisert. Samtidig minner hun om at sykehjem er dyreste omsorgsnivå og gir minst selvstendighet for brukerne.

– Jeg er opptatt at vi må vri eldreomsorgen slik at eldre får selvstendige gode liv. Når det ikke er forsvarlig å bo i egne boliger er sykehjem et alternativ. Men – som sagt handler det om å ha ei botid på sykehjem så kort som mulig og en verdig alderdom for våre innbyggere, avslutter Gunda Johansen.

Nye omsorgsboliger

Målselvordfører Bengt Magne Luneng sier at det ikke er hyggelig for de som må vente på plass til opphold, men mener antallet ikke er mange.

– Jeg har forståelse for de som synes at dette ikke er greit. At vi har en person som venter på langtidsopphold er ikke urovekkende, og når det gjelder fire på korttidsopphold handler dette om mangel på ansatte, sier Luneng.

– Hvilke løsninger har så kommunene, både kortsiktig og langsiktig?

– Vi bygger 20 nye omsorgsboliger med heldags pleie- og omsorg. Disse skal stå ferdig våren 2024 og vil være med på å lette presset. Dette vil bidra til frigjøring av sykehjemsplasser. Når det gjelder langsiktig tiltak har vi planer om å bygge 50 slike omsorgsboliger, sier Luneng.

Tilrettelagte boliger

– Hva med å tilrettelegge for at eldre skal kunne bli boende i sitt hjem?

– Vi har en ergoterapeut som driver med forebyggende arbeid. Deriblant med tanke på hjelpemidler som den enkelte kan benytter for at en kan bo der lenger, sier Luneng.

Han legger til at hver enkelt har ansvar for tilrettelegging i egen bolig for at man kan bo hjemme når en blir gammel.

– Når det er sagt skal det jobbes mer for å få etablert tilrettelagte boliger for eldre eller personer med funksjonsnedsettelse. Det handler om flere sentrumsnære eldreboliger der kommunen må være pådriver for å få dette gjort, avslutter Bengt Magne Luneng.

Har tatt grep

I Bardu er det tre personer som venter på langtidsopphold. Her har den som har ventet lengst gjort det i ni måneder.

– Vi kan aldri være fornøyd når noen må vente på plass. Det er derfor vi har gjort grep for å få bygget heldøgnsomsorgsboliger. Det er snakk om15 plasser heldøgns plasser, inkludert dagsenter for demente som vil stå ferdig om ett års tid, sier Toralf Heimdal.

– Med en befolkning som blir eldre kommer også behovet for sykehjemsplasser i årene som komme bare større og større. Hva gjør Bardu kommune for å imøtekomme dette behovet?

– Det å bygge boliger vil frigjøre sykehjemsplasser inne i Barduheimen. Vi har med andre ord tatt det grepet som andre nå gjør. I tillegg tilrettelegger vi for smartteknologi innen hjemmetjenesten for de som vil det skal kunne bo hjemme lenger, sier Barduordføreren og legger til at alt skal være klart for de store årskullene begynner å nærme seg 80 år.

Nye Troms minner om at funnene som ble gjort i TV 2 sin undersøkelse er ut fra kommunenes opplysninger om hvor mange som venter på korttidsopphold, langtidsopphold og døgnbemannet omsorgsbolig per 1. mai 2023.