170 år gammel kulturskatt blir som ny

Undersiden av det 170 år gamle naustet er demontert og de fire syllstokkene er lagt inn og felt sammen. Fortsatt gjenstår mye arbeid før naustet på Karlsrud på Tennes er ferdig restaurert.

Publisert: 19.08.2023 kl 07:00

Våren 2021 skrev Nye Troms sak om at Balsfjord og Malangen historielag fikk 500.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand et åttringsnaust på Karlsrud. Et naust som ble sett på som svært viktig for fiskebondemiljøet og som har høy verneverdi for kulturmiljøet.

Gammel byggeteknikk

Det er fra den tida balsfjordingene var aktive på havet. Både i nærområdet og på fiskefeltene i Lofoten og på Finnmarkskysten. I så måte representerer naustet en byggeteknikk med spor tilbake til førhistorisk tid og som i Balsfjord ser ut til å ha vært brukt av både nordmenn, samer og kvener i de første 150 år med fast bosetting og rydding av boplasser og gårder.

Det er denne byggeteknikken Roald Renmælmo og Siv K. Holmin benytter når de nå er godt i gang med restaureringen av naustet på Karlsrud. I en måneds tid har det vært mye rigging, graving, jekking og legging av syllsteiner.

– Gradvis har vi løftet opp øvre del av naustet, samtidig som vi gravde rundt bygget for å få frigjort de rotskadde syllstokkene som ligger nederst. Også steiner som lå under sylla ble fjernet og litt av massene inne i naustet måtte graves ut for å få løs syllstokkene og andre omfar, sier Holmin.

Demontert tømmer

Hun forklarer at når de hadde fått nok løft på den øvre delen, kunne de starte å demontere de tømrede hjørnene på naustet.

– Tømmeret som ble demontert ble lagt i stabler og tilstanden til hver enkel stokk ble vurdert. De fleste var i god stand, men det var også de med store råteskader som vi har måttet spunse, som er å felle inn et stykke nytt trevirke der det gamle er ødelagt. Der dette ikke går må vi skifte ut hele stokker, sier Holmin.

TILPASSES: Siv K. Holmin tilpasser de nye tømmerstokkene slik at de skal har rett dimensjon.

Eier av naustet, Øystein Karlsrud, skyter inn at de de gamle syllstokkene ble revet bar de preg av å ha ligget i bunnen på naustet i 170 år.

– Syllstokkene var oppråtnet, men likevel var det skikkelig tjærelukt av stokkene rundt 170 år etter at de ble lagt ned, sier Karlsrud.

– Naustet er bygget etter terrenget det ble plassert i, sier Renmælmo og forteller at det er rundt 70 centimeter høydeforskjell fra fremparten til bakre del av naustet.

Tømmer fra Målselv

LANGE NOK TRÆR: I vinter startet Siv K. Holmin (bildet) og Roald Renmælmo arbeidet med å plukke ut lange nok furuer som kunne benyttes. Foto: Roald Renmælmo

I vinter var de i gang med å finne lange nok furuer som kunne benyttes.

– Vi måtte finne trær som var både lange nok, hadde rett tykkelse og riktig kvalitet. Deretter var det å forme stokkene i riktig dimensjon, både i høyde og bredde. De rundt 12 meter lange stokkene vi bruker i arbeidet med å restaurere naustet veier et sted mellom 250 og 300 kilo, så det er mye som må tas hensyn til når de skal på plass, sier Roald Renmælmo.

Torvtak til våren

RESTAURERES: Arbeidet med å restaurere det 170 år gamle naustet på Karlsrud på Tennes er som vi ser godt i gang.

Da vi var innom tirsdag var han opptatt med å tilpasse at øvre del av bygget hele tiden stod stødig.

– Vi må hele tiden passe på å justere rundt omkring for å unngå skjevheter på selve konstruksjonen, forklarer Renmælmo.

BYTTES UT: Som vi ser er det store deler av det laftede tømmeret som enten skal spunses eller byttes ut med nytt. Foto: Roald Renmælmo

I slutten av september håper de å være ferdig med veggene. Under tak inne i naustet har de stabler med never liggende, never som er løypa i Målselv og som skal brukes på taket som senere skal torvlegges.

– Det opprinnelige torvtaket ble byttet ut med blikkplater rundt 1970. Men det blir ikke før til våren at torv igjen skal pryde taket på naustet, sier Øystein Karlsrud.

Historieformidling

MYE JUSTERINGER: Hele tiden må Roald Renmælmo passe på å justere øvre del av bygget for å unngå skjevheter.

Naustet som er i privat eie, og skal fortsatt være det, vil når det stå ferdig restaurert være tilgjengelig for historielaget i forbindelse med formidling av historia.

– Et skjelternaust på gården i gamle dager må ha vært en stor investering, avslutter Siv K. Holmin om det rundt 70 kvadrat store naustet.