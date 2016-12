Viste solide takter

- Det var et solid løp og følelsen var bra, sier 25-åringen fra Tromsø skiskytterlag.

Med tre bom på den forkortede normaldistansen som bare ble 12,5 km for seniorene, og klart størst fart i sporet, vant han med over tre minutters margin til Marius Hol fra Målselvs skiskyttere.

- Jeg hadde et mål om 90 prosent på skytinga, og når jeg er bare en bom unna, er det greit, sier Marius Norø Ingebrigtsen.

Han har vært aller sterkest på sprinter denne sesongen der han bare har en bom på tre konkurranser så langt. En norgescupseier rett før jul gjør at han også er blant de mange som banker på døra for en plass på IBU-laget senere i vinter.

På Bardufoss skisenter ble normaldistansen for seniorene forkortet slik at de gikk like langt som juniorene. Samtidig ble tilleggsminuttet per bom kortet ned til 45 sekunder.

- Med de sprintene jeg har gjort så langt, er det på sprint jeg trives aller best, smiler Marius Norø Ingebrigtsen.

Han vet at skal han komme seg ut internasjonalt, må han levere sterke resultater i de to norgescuphelgene som kommer rett over nyttår. Da kan det også bli plass på laget som skal til EM i Polen.

- Sjansen er der, men da må jeg eventuelt gripe en internasjonal sjanse om jeg får den. I dag kreves det nesten verdenscupstandard for å komme seg ut på norske lag i IBU-cupen, og jeg må vise stabilitet, sier Marius Norø Ingebrigtsen.

Han bor til daglig på Lillehammer, men i motsetning til tidligere år, satser han i år uten å være del av noe lag. I fjor var han på samme laget som Fredrik Mack Rørvik som nå er ute på IBU-laget. Fredrik skulle etter planen stille på Bardufoss i ettermiddag, men måtte kaste inn håndkle etter litt sykdom i jula.

- Det hadde vært godt å hatt Fredrik på start her i dag for da hadde jeg fått skikkelig trøkk. Det er alle best med noen å måle seg med, og Fredrik er nå internasjonal målestokk, sier Tromsø-løperen.