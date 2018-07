Tre gull for Bjørnsen i NM

GULLOPPLADNING: Setermoen-svømmeren ladet opp til EM om to uker med tre NM-gull, ett sølv og en fjerdeplass. Foto: Ivar Løvland

BARDU/OSLO: Under helgas norgesmesterskap i svømming i Oslo deltok Susann Bjørnsen fra Bardu i fem øvelser. Det resulterte i tre gull og et sølv for Bjørnsen.