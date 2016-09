Tøff sykkeldebut for Bjørn

- Det var en knallhard debut. Jeg kjenner det godt i armene og overkroppen nå, sier Bjørn Thomassen.

Han var alvorlig kreftsyk for ti år siden, og etter å ha slitt med en dårlig fot fra da av, ble foten i januar i fjor amputert bort. Det gjorde faktisk at han fikk sjansen til å begynne med idrett, og etter å ha prøvd både piggkjelke og kajakk, er det sykkel som nå er idretten han trives best med. På en hånddrevet liggesykkel fra Hjelpemiddelsentralen har han funnet idrettsgleden, og lørdag debuterte han i større rittsammenheng med de 70 km fra Nordkjosbotn og til Tromsdalen.

- Jeg hadde som mål å klare det på under to og en halv time. Det klarte jeg akkurat, sier Bjørn Thomassen fra Tromsø.

Han var lørdag den eneste på en slik doning i rittet, men tror de kan bli flere allerede i neste utgave av rittet.

- Jeg har trent mot dette rittet, og vet av et par andre som kanskje også vil prøve seg neste år, sier Bjørn.

Han betegner starten lørdag som skrekkblandet fryd, og han var særlig spent på reaksjonene fra de andre syklistene før start.

- Jeg var litt redd for oppmerksomheta fra de «vanlige» syklistene, men det gikk bare fint. Det er sikkert mange som har utfordringer i hverdagen og som har lyst til å prøve seg, men som ikke tenker på mulighetene som finnes. Men det er bare å søke hjelp og prøve, sier Bjørn Thomassen.

På den hånddrevne liggesykkelen er det med armene han driver den fremover. I ei liggestilling sliter det ikke bare på armer og magemusker, men også på nakkemusklene siden han må «se opp» hele tiden.

- I motsetning til vanlig sykkel får du ikke hjelp av tyngdekraften for å tråkke, så det er tøft, ingen tvil om det, sier Bjørn.

Den 35 kilo tunge liggesykkelen har en liten elektrisk hjelpemotor, men fra den er det knapt merkbar hjelp.

- Jeg var vel med Hundbergan før jeg fikk litt nytte av den, sier Bjørn Thomassen.

Han ser gjerne at han får plass i sykkelklubben, og får dratt i gang et egent miljø for dem som ikke kan sykle på ordinær sykkel.

- Tilbakemeldingene etter dette første rittet mitt har bare vært gode. Neste år er jeg tilbake på start. Da skal tida fra lørdag senkes. Garantert, sier Bjørn Thomassen.