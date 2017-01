Sportsåret 2016

Landsskytterstevnet i Øverbygd var selvsagt det største med sine godt over 3000 deltakere, men vi har også hatt et Hovedlandsrenn i skiskyting som samlet over 300 deltakere på Bardufoss. Begge har også gitt arrangørene solide og vel fortjente overskudd, i tillegg til å være utført på en forbilledlig måte arrangementsmessig.

2016 har også vært et stort år for Susann Bjørnsen fra Setermoen svømmeklubb med OL-deltakelse i Brasil og nå sist to VM-finaler under kortbane-VM i Canada.

Robin Rognmo fra Øverbygd fikk sin VM-debut som pointfighter, og selv om den ikke ble så langvarig for junioren, høstet han verdifull erfaring å ta med seg videre på veien.

Fredrik Mack Rørvik har tatt steg internasjonalt som skiskytter, og våre fotballspillere på høyt nivå, June Pedersen og Kent-Are Antonsen, har også levert solide sesonger.

Slalåmspesialist Morten Engvoll nærmer seg norgeseliten, og det samme gjør langrennsløper Lovise Heimdal.

Januar

Tromsø IL gjester Bardufoss storhall og spiller sine første treningskamper der mot 2. divisjonslagene Finnsnes IL og Tromsdalen UIL.

Morten Engvoll kjører alpint på høyt nivå og vinner flere FIS-renn.

Johanne Heimdal og Erik Valnes innleder norgescupsesongen i langrenn med pallplasseringer i juniorklassen. Se bildet større JANUAR: Tromsø IL og Finnsnes IL møtes til treningskamp i storhallen på Bardufoss.

Lovise Heimdal tar en 10. plass i Skandinavisk cup.

BOIFs 14-årslag for gutter vinner sin klasse i den tradisjonsrike Nyttårsturneringa i Tromsø.

Torstein Stenersen, som har gjort svenske av seg, imponerer når han får sjansen i verdenscupen i skiskyting og går seg inn til en 7. plass i Tyskland.

Under kretsmesterskapet i langrenn viser løperne fra midtfylket styrke og vinner flere medaljer.

Det er fine forhold under sledehundløpet Troms Quest, som samler knapt 60 deltakere ved Råvatn i Øverbygd.

Norgesmesterskapet på ski innledes på Storelva skistadion på Kvaløysletta. Der får Lovise Heimdal den beste plasseringa med en 10. plass på den klassiske distansen og nesten finale på sprinten i fristil.

Se bildet større FEBRUAR: Bardu IL stilte med to stafettlag for kvinner under NM på ski.

Februar

NM-øvelsene fortsetter med skiatlon og stafetter. Lovise blir nummer 13 på distansen med skibytte, og sammen med lillesøster Johanne og Kathrine Kvernmo går de inn til en meget sterk 7. plass på stafetten. 2. laget med veteranjenter fra klubben ender på en 28. plass. I herreklassen får BOIF en 30. plass med to juniorer på laget.

På Storsteinnes sliter idrettslaget veldig med å få tillitsvalgte til å fylle vervene i et par av undergruppene sine.

Samtidig har idrettslaget fått håndballen litt opp å gå igjen. Denne sesongen stiller de et 14-årslag for jenter.

Bardufoss gym og turn arrangerer kretsmesterskap i turn for rekrutter. Stevnet samler rundt 100 unge gymnaster.

Øverbygd kickboxingklubb arrangerer ei stor samling som samler kickboksere fra hele landsdelen.

Johanne Heimdal tar sin andre pallplass i norgescupen i langrenn. Igjen skjer det i klassisk stil. Belønninga blir plass på det norske laget til Nordisk juniorlandskamp.

På Malangshalvøya kan de glede seg over at Røyken UIL makter å kjøpe seg en pent brukt tråkkemaskin for å holde skiløypene i best mulig stand.

Nordkjosbotn IL må klare seg uten kaptein Thomas Sjøthun hele sesongen i 4. divisjon etter at han ryker akillessena på fotballtrening.

Midt-Troms vinner 22 medaljer under KM del 2 i langrenn som arrangeres i Nordreisa.

Se bildet større MARS: Medaljejenter under NM på ski i Alta.

Mars

Lars Nordmo Lundamo og Lisa Amalie Valnes fra BOIF blir med sine 9. og 12. plass de beste fra midtfylket under Hovedlandsrennet i langrenn for 15-16-åringer. Det arrangeres i Fauske.

Marlen Nyborg fra Nordkjosbotn har skaffet seg en ny hest, og sammen med Quantum BZ vinner de et stort stevne i Vestfold.

Odd Thomassen fra Øverbygdhopp blir verdensmester i hopp for veteraner. I kombinert vinner han sølv i mesterskapet, som går i Orkdal.

Line Heimdal fra Bardu vinner det tradisjonsrike turrennet Strupendilten. I herreklassen er det junioren Jørgen Jakola fra Innstrandens IL som er best.

Susann Bjørnsen vinner to gull under kortbane-NM i svømming i Stavanger.

Sigurd Alterskjær Eriksen (15) fra Målselvs skiskyttere vinner bronse under første dag av NNM i skiskyting i Mo i Rana. På stafetten avgjør han for Troms 1 på siste etappe og vinner gull.

140 barn er med på Barnas idrettsdag i regi av elevene på idrettslinja ved Bardufoss Høgtun vgs.

Sofie Schjølset fra BOIF (16), Sivert Moen fra Mellembygd (18) og Lovise Heimdal fra Bardu er blant gullvinnerne på første dag av NNM i langrenn som arrangeres i Alta.

På dag to vinner igjen Sivert og Lovise, mens Silje Storaa tar gullet i 16-årsklassen.

Se bildet større APRIL: Sigurd Alterskjær Eriksen gikk inn til en 6. plass i Hovedlandsrennet på Bardufoss.

April

Målselvs skiskyttere arrangerer Hovedlandsrennet i skiskyting for 15-16-åringer. Det blir godt over 300 deltakere i det uoffisielle norgesmesterskapet for årsklassene, og nok en gang leverer arrangørene et prikkfritt mesterskap. På den sportslige siden blir det også bra resultater. På normaldistansen får Morten Hol fra arrangørklubben en 8. plass som beste plassering, mens klubbkompis Sigurd Alterskjær Eriksen tar en sterk 6. plass på sprinten.

20 hoppere stiller under et kretsrenn i Skjærhaugen.

Robin Rognmo fra Øverbygd vinner sølv under et internasjonalt kickboksestevne i Italia.

Morten Engvoll fra Bardu blir fjerdemann under NM-slalåmen i Oppdal.

Espen Johansen fra Skoelvdalen vinner militært NM i skiskyting under mesterskapet på Bardufoss.

Kretsmesterskapet i troppsturn arrangeres av Storsteinnes IL sin turngruppe.

816 løpere fullfører Reistadløpet på ski. Håkon Mikalsen fra Nordreisa vinner sin sjette triumf, mens Anna Svendsen fra Tromsø vinner dameklassen. Arrangørene starter nå jobben med å få Reistadløpet inn i verdenscupen for langløp, Visma Ski Classics.

Øverbygd kickboxingklubb vinner fem gull under NM som arrangeres i Tromsø.

42 lag med unge spillere er med på fotballturneringa Bardu cup rett før seriestart.

Stig-Arne Engen fra Rundhaug blir tilsatt som ny administrerende direktør i Tromsø idrettslag. Han kommer inn portene på Alfheim fra en jobb i bankvesenet.

Regionmesterskapet i taekwondo samler over 100 deltakere på Setermoen.

Landsskytterstevnet i skyting er sikret millionstøtte etter å ha fått på tre store sponsorer i form av Sparebank Nord-Norge, Målselv kommune og Troms fylkeskommune.

På Bardufoss får idrettspresident Tom Tvedt se alle idrettsfasilitetene på nært hold når han gjester området.

Fotballen ruller igjen. Nordkjosbotn IL får en god start i 4. divisjon, mens Bardufoss OIF kommer veldig trådt i gang med sesongen.

Kristian Hammer fra Bardu kommer tilbake og blir igjen landslagssjef i kombinert.

Se bildet større MAI: 400 elever fra skoler i Målselv og Bardu gav alt på Tinestafetten.

Mai

BOIF sitt damelag spilte hele 2015 uten å vinne en seriekamp. Når de starter årets sesong, blir det andre boller med seier i første seriekamp borte mot Furuflaten.

Kristian Skogstad, opprinnelig fra Sletta i Balsfjord, overtar som langrennstrener for Team Veidekke Nord-Norge.

Entreprenøren NCC blir hovedsponsor for Bardufoss cup i fotball.

Rune Kanstad fra Bardufoss skyter godt under et stort pistolstevne i Tsjekkia og får en 10. plass som sitt aller beste resultat.

400 skoleelever er med på årets Tinestafett på Moen stadion i Målselv.

Susann Bjørnsen setter ny norsk rekord på 50 meter fri under EM i svømming i London og kvalifiserer seg med det også til sommerens Olympiske leker i Rio de Janeiro. Susann blir nummer 12 på distansen i London.

260 syklister åpner landeveissesongen med Tour de Lax i Balsfjord. Det er klar ny rekord for sykkelrittet med start- og målgang på Laksvatn.

Løpere fra Balsfjord vinner alle distansene under Lyngen maraton. På halvmaraton er Kent-Hugo Norheim fra Laksvatn best, mens Leif Erik Einan er best på mildistansen.

Når Reistadløpet får sin formelle verdenscupstatus, er det med tidligere skiskytter Alexander Os som daglig leder.

Se bildet større JUNI: Reistadrittet på sykkel.

Juni

Hovedlandsrennet i skiskyting kan fremlegge regnskapstall som viser et overskudd på pene 400 000 kroner for Målselvs skiskyttere.

Etter seks strake tap klarer endelig BOIF å vinne i 4. divisjon for herrer.

Tor Erik Fossli fra Målselv skytterlag vinner Minnestevnet i skyting.

205 lag gir ny deltakerrekord for Bardufoss cup. Den aldersbestemte turneringa sprenger stadig grenser.

Svenske Tomas Lindholm kjører helt fra Gällivare for å skyte konkurranser i Lakselvdalen og i Storfjord.

165 utøvere er med på sommerleiren i taekwondo som arrangeres på Bardufoss.

Over 3000 skyttere er påmeldt til Landsskytterstevnet, og der har arrangørene god kontroll på forarbeidet.

Daniel Boberg Leirbakken fra Burfjord vinner Reistadrittet på sykkel. Hans fjerde seier i rittet. 130 deltar i rittet, og det er en nedgang på rundt 30 fra året før.

76 unge spillere er med når Storsteinnes IL arrangerer fotballskole.

Robin Rognmo fra Øverbygd blir tatt ut til verdensmesterskapet i kickboksing for juniorer. Mesterskapet går i Irland.

Jostein Rubbås-Risvik vinner militært NNM i skyting.

Se bildet større JULI: Anna Jakobsen-Gaski løp sterk orientering.

Juli

Tor Erik Fossli blir nordnorsk mester i skyting for 23. gang når han vinner sin tiende feltkonkurranse i landsdelsmesterskapet som arrangeres i Bodø.

På banekonkurransen sjokkerer Knut Nesset fra Øvre Målselv skytterlag og blir mester.

Susann Bjørnsen feirer det offisielle OL-uttaket med å vinne tre gull under NM i langbanesvømming på 50 meter fri. Hun vinner samtidig sin aller første kongepokal.

Myr Faksen, med lokalt eierskap, traver inn til en 2. plass under V75-kjøringen på Harstad travpark.

Marlen Nyborg rir godt med Quantum BZ og tar sterke plasseringer med seg hjem fra et sprangstevne i Danmark.

Fem steder arrangerer norgescup i skyting i dagene før Landsskytterstevnet åpner på Råvatn i Målselv. Banestevnene i Målselv, Storfjord og Lenvik samler alle over 1000 deltakere.

Anna Jakobsen-Gaski fra Bardu og Mats Jørgen Nordmo Ingdal fra Målselv løper gode orienteringsløp på svensk jord. Anna tar i august en sterk 8. plass i Hovedløpet for 14-åringer og blir også nordnorsk mester.

Stian Fagertun er blant 3100 skyttere på LS. Men hans våpen kan ingen måle seg med. Geværet er det samme som vinneren av 1905-stevnet brukte. Da var det hans oldefars bror, Ingvard Thune, som var skytteren.

Se bildet større AUGUST: Tor Erik Fossli til kongeskyting i sen kveldssol på Råvatn.

August

Geir Bjerregaard innleder LS med å vinne bronse i det militære norgesmesterskapet med våpentypen HK416.

Laget fra Sør-Varanger vinner lagmesterskapet i dressurridning som arrangeres av Midt-Troms hestesportsklubb.

Landsskytterstevnet gir mange sterke resultater. Tor Erik Fossli er med i tetkampen med 247 poeng, og med 100 poeng i finalen ender han på 347 poeng og får 4. plassen. Daniel Sørli fra Høland/Bjørkelangen blir skytterkonge med poenget mer enn Fossli. Irene Knudsen Bøe fra Sandar/Sandefjord blir skytterprinsesse med 347 poeng.

Sveinung Kvamme fra Målselv vinner Normapokalen som går til beste skytter over 55 år i klasse 3-5. Veteranene fra Troms vinner bronse i samlagsmesterskapet.

Landsskytterstevnet høster mange rosende ord for selve arrangementet og omgivelsene, og betegnes som kanskje det beste gjennom tidene av tilreisende erfarne LS-journalister. 2-3000 mennesker er på arenaen under kongelagsskytinga som sendes direkte på NRK TV for aller første gang.

BOIFs guttelag er så nær en finale i Norway cup som det neste er mulig å komme. Men de ryker ut i semifinalen.

Bjørnulf Brekke fra Målselv hopper over 1,90 meter i høyde og vinner bronse i junior-NM i friidrett.

Susann Bjørnsen setter norske rekorder på både 50 og 100 meter bryst i OL i Rio de Janeiro. På den korteste distansen holder det til en 24. plass for Bardu-jenta i OL-debuten.

Marius Hol legger opp som skiskytter etter sykdom og hjerteproblemer de siste årene.

Lena Lunde fra Midt-Troms hestesportsklubb vinner juniorklassen under NNM i dressurridning.

Målselvstafetten legges ned etter at Forsvaret trekker seg ut av løpsfesten på Rundhaug.

Kickbokserne fra Øverbygd reiser til Kreta på treningsleir med omtrent alle klubbens utøvere.

32 lag er med på årets Biltrend cup i fotball for aldersbestemte lag i Nordkjosbotn.

Se bildet større SEPTEMBER: NIL-jubel etter en solid sesong i 4. divisjon.

September

Etter en svak avslutning på vårsesongen og en svak start på høstsesongen, begynner Nordkjosbotn IL å vise muskler igjen i 4. divisjon. Flere seire sender dem oppover på tabellen, og til slutt ender de på en sterk 6. plass. For BOIF blir avslutninga bedre enn starten på sesongen, men de ender med nedrykk. Damelaget til BOIF ender på 5. plass etter en fin sesong i 2. divisjon.

SNN-akademiet til Tromsø IL stopper i Nordkjosbotn og i Bardu og kjører ei treningsøkt med lokale spillere begge steder.

Robin Rognmo fra Øverbygd ryker ut i sin første kamp under junior-VM i pointfighting i Irland. Men han får med seg mye erfaring hjem.

Erik Valnes vinner terrengløpet Reistadtråkket. I dameklassen er Synne Arnesen best.

Øystein Løkse vinner endelig bilcross på hjemmebane når han seirer i Karin og Arne Steiens minneløp.

Kathrine Kvernmo fra Bardu IL løper meget sterkt under Berlin maraton der hun ender på en 16. plass på den beste maratontida noensinne av ei nordnorsk kvinne. Hun løper på 2.48,38.

BOIFs J19-lag vinner KM-tittelen i fotball etter en sterk sesong.

Se bildet større OKTOBER: Instruktører fra Liverpool på fotballskole på Bardufoss.

Oktober

220 barn fra 6 til 14 år er med på Liverpool fotballskole, som arrangeres i storhallen på Bardufoss. Den engelske klubben har 15 trenere på plass i tre dager.

Bardu ILs herrelag uteblir for andre gang denne sesongen fra en kamp i Nordreisa i 5. divisjon. Straffen blir at laget diskvalifiseres, og at de i 2017 må spille i 6. divisjon.

June Pedersen fra Balsfjord signerer for et nytt år med Piteå IF. Nå ender PIF på en 4. plass i den svenske toppserien i fotball for kvinner.

BOIFs gutter vinner KM-tittelen i fotball etter seier i begge sluttspillkampene.

Kent-Are Antonsen og Tromsø IL går mot slutten på en lang og tøff sesong i Tippeligaen. De berger til slutt plassen etter ei trilleravslutning som til slutt sender Bodø Glimt ned en divisjon.

Skiskyttere og langrennsløpere forbereder skisesongen med storsamlinger på Bardufoss. Halvard Hanevold er blant instruktørene for skiskytterne.

Fotballkretsen arrangerer mimrekveld på Bardufosstun der latteren sitter løst blant alle de 70 deltakerne.

Se bildet større NOVEMBER: Fredrik Mack Rørvik starter sesongen sterkt med IBU-cup.

November

Guro Bell Pedersen fra Bardu blir helten da Bossekop UL fra Alta rykker opp til 1. divisjon i fotball for kvinner. Hun er suveren toppskårer i serien og skårer det avgjørende målet da opprykket sikres på overtid i siste kvalifiseringskamp.

Jonas Klausmark fra Målselv kåres til årets spiller på Tromsø IL sitt 2. lag.

Øverbygd får fem klassevinnere under norgescupåpninga i kickboksing i Sarpsborg.

Susann Bjørnsen viser VM-form når hun setter norsk rekord på 50 meter fri under Nordsjøstevnet i svømming.

Storsteinnes sine turnrekrutter overrasker og vinner sølv under NNM i troppsturn i Alta.

På Bardufoss planlegges det høyskolestudier innen idrettsfag.

Etter 10-12 dager med snøproduksjon kan Bardu alpinklubb åpne Steilia tidlig i november måned.

Fredrik Mack Rørvik åpner skiskyttersesongen sterkt og går seg rett inn på IBU-laget. Der åpner han med en sterk 7. plass på Geilo.

Målselv fjellandsby vil lagre snø fra denne vinteren slik at de kan åpne langrennsløyper tidlig neste høst.

Bardufosstun idrettssenter markerer sine første 50 år i idrettens tjeneste.

De nordnorske idrettskretsene står sammen og ønsker seg ei utbygging av kapasiteten ved Bardufosstun.

Under Kestra cup spiller 16 lag i Nordkjosbotn. Ett lag består av stort sett bare flyktninger som er bosatt i Balsfjord den siste tiden.

Merete Myrseth fra Fjellfroskvatn satser denne sesongen som skiløper med base i Salt Lake City i USA.

Jonas Simonsen debuterer i eliteserien i futsal med to skåringer for Sjarmtrollan.

Se bildet større DESEMBER: Susann Bjørnsen imponerte i VM i Canada.

Desember