Slo til på NMs første dag

Erik Valnes ble sågar beste nordnorske løper på den 15 km lange klassiske distansen med en 24. plass. Tar vi bort de to ikke-norske løperne som var foran ham på lista, gikk han seg inn til en 22. plass i NM. Maximilian Bie ble fjerde beste løper fra landsdelen på sin 36. plass, eller 33. plass på den endelige NM-lista. De to var henholdsvis 2.49 og 3.22 minutter bak vinneren, Didrik Tønseth. Torgeir Sulen Hovland fra Kvaløysletta skilag og Haakon Mikalsen fra Nordreisa plasserte seg som 27 og 30 på resultatlista i torsdagens renn på Lygna i Oppland.



– Jeg er godt fornøyd med dette. Det var ikke et maksløp, men et godt løp, sier en sedvanlig jordnær Erik Valnes.



Førsteårssenioren ledet på alle passeringer med sitt startnummer 95, og fikk også ei god stund i lederstolen og ditto oppmerksomhet etter målgang.



– Erik har fått mange "snapper" hjemmefra etter det, ler kompisen og romkameraten Maximilian Bie.



Han er storfornøyd med en 33. plass i NM, og lykkelig over å ha truffet med den lille "gamblinga" han gjorde da det lugget litt tidligere i vinter. Da valgte han å stå over en norgescuprunde for å prøve å komme seg i form til NM.



– Nå føles det veldig riktig gjort, sier 21-åringen.



Han er andre års senior, mens romkompisen på NM-hotellet er året yngre. Selv om BOIF-gutta var den store oppturen i Troms-leiren i dag, vanker det ikke noen ekstra "premie" fra kretsledelsen.

En vaffel

– De får ikke kake, men kanskje ei vaffel ekstra, ler kretstrener Kjetil Olsen.



Han er svært fornøyd med innsatsen til de unge løperne, og mener resultatlista i U23-sammenheng er nesten vel så viktig. Der er Erik på 6. plass og Maximilian på 11. plass på 15-kilometeren.



– Dette er fremtida for oss, og fortsetter de fremgangen de neste årene kan det fort bli representasjonsoppgaver for dem, sier Kjetil Olsen.