Satser for fullt mot Irish Open

Fjoråret var ikke enkelt sportslig for Marielle Kongsvold. 26-åringen fra Øverbygd gikk sesongen på sparebluss for at hun skulle komme i mål med alle studier og eksamener. Takken fra forbundet var at hun mistet landslagsplassen.



Bedre ble det ikke da klubbvenninna i Oslo-klubben Fighter, Kristin Vollstad, overraskende gikk opp fra minus 52 til minus 56 kg. Nordreisa-jenta kom dermed opp i samme klasse som Marielle, og dermed ble de to landslagsaktuelle jentene i hver sin klasse plutselig rivaler i samme vektklasse. Det skjedde uten at Marielle fikk noe forvarsel om at hun ville gjøre dette.



På høsten ble Vollstad den forbundet valgte å sende til europamesterskapet, og veien videre for Marielle Kongsvold ble ikke lettere av at Vollstad gikk hele veien og vant gullet i vektklassen under europamesterskapet.

Satser videre

Likevel gir ikke Marielle opp. Nå satser hun videre nærmest på egen hånd og håper Irish Open skal gi henne både prestasjoner og resultater som gjør at hun vil stå på videre. Helst helt til en plass på det norske laget som skal til verdensmesterskapet i kickboksing til høsten. Mesterskapet går i Ungarn.



– Jeg blir å prioritere hvilke stevner jeg skal være med på fremover, og det blir nok bare approberte stevner jeg kommer til å satse skikkelig mot, sier Øverbygd-jenta.

Kan bli møte

Hun kan komme til å stille i neste helgs norgescup hjemme i Oslo, men det er det store Irish Open i Dublin første helga i mars som er det første stevnet hun virkelig vil gjøre det skarpt i. Hun tar gjerne en kopi av de to seirene hun har i fullkontakt i Dublin. Da kan det hende at hun må gå fin finale mot nettopp Kristin Vollstad.



– Det kan fort skje at vi ender mot hverandre, men det må jeg bare ta som det kommer, sier Marielle Kongsvold.



Hun føler at hun forrige sesong var tappet for energi sportslig etter at hun fullførte studier som resulterte i 90 studiepoeng. Nå føler hun seg for første gang på lenge sulten på å komme i ringen og virkelig slå fra seg.



– Nå gleder jeg meg til å gå kamp, og det er en følelse det er ei stund siden jeg har hatt, sier Marielle.

Gode treninger

På trening i Osloklubben har hun fint lite kontakt med sin nordnorske rival. Likevel føler hun at hun får godt nok utbytte av treningene. Det siden det er flere store fighterparti i klubben som er Norges største i sporten.



– Det er mange der jeg får god trening sammen med, så det er ikke noe problem, sier Marielle.



Hun tenker nå ikke på det som har vært, men ser bare fremover. Går det bra i Irland, bærer det fort til Ungarn og et stort stevne der. Målet til høsten er et verdensmesterskap i samme land i november.



– Jeg tar først stevne for stevne, så ser jeg hvordan det går, sier 26-åringen, som også vil få mer støtte hjemmefra Øverbygd i sitt forsøk på å nå toppen.



Pappa Paul og gammelklubben stiller med seks utøvere i Irland, og det gjør at Marielle vil reise sammen med dem til stevnet.



– Det er godt å føle støtte fra dem, sier Marielle Kongsvold.