Robin utslått i VM

Den straks 18 år gamle pointfighteren fra Takvatn i Balsfjord tapte for østerrikske Philip Pollheimer i 1/16-delsfinalen onsdag, og dermed er juniormesterskapet over, nesten før det er kommet i gang for talentfulle Robin. Pollheimer slo en mexikansk utøver i sin første kamp i en klassen minus 69 kilo, i en runde Robin hadde walk-over i. Over 20 utøvere fra nesten like mange nasjoner stilte i klassen under mesterskapet i Dublin.

- Jeg er skuffet, fordi jeg ikke fikk ut alt som jeg hadde inne. Jeg tror det var nervenes skyld, sier Robin Rognmo Johansen.

Kampen mot østerrikeren ble stanset på tampen av den andre av tre runder. Da kom Robin ti poeng under, og da stanses pointfighting-kamper.

- Jeg fikk ikke den starten som jeg ville ha, men jeg hadde også en merkelig følelse da jeg gikk utpå matta. Oppvarminga var daff og nesten litt rar. Det var masse tanker i hodet da jeg skulle i gang, sier Robin.

Han synes det er bittert å tape sin første kamp, men legger også til at det var en god motstander han møtte. Østerrikeren vant 11-1 over sin mexikanske motstander i første kamp. Også den kampen ble stanset før tida var ute.

- Han var god, men på en god dag burde jeg hatt vinnersjanser, sier Robin.

Han deppet litt over tapet onsdag, men ser nå bare fremover. Scandinavian Open er neste store konkurranse, bare en måned unna i tid.

- Det er jo nå sesongen starter, så dette må jeg bare glemme fortest mulig. Jeg skal ikke grave meg ned, sier Robin Rognmo Johansen